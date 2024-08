Atemberaubendes Sommerwetter in Fornalutx: Strahlender Sonnenschein und milde Brisen (9.8.2024)

Heiße Sommertage in Fornalutx: Klare Himmel dominieren die Woche

Mit klarem Himmel und brütender Hitze stellt sich der August in Fornalutx, Mallorca, als Hochsommer in Reinform dar. In den kommenden Tagen dürfen sich Einheimische und Urlauber auf angenehm warmes Wetter mit Temperaturen um die 36°C freuen.

Wochenende voller Sonnenschein und hoher Temperaturen

Am Freitag, den 9. August 2024, lässt der azurblaue Himmel keine Wolkensicht zu und die Temperatur erreicht einen Hochpunkt von 36°C. Mit einer leichten Brise bei 2 km/h und niedriger Luftfeuchtigkeit von 29% ist es das perfekte Wetterszenario für sommerliche Aktivitäten im Freien. Der Sonnenaufgang erfreut die Frühaufsteher bereits um 4:55 Uhr und der Sonnenuntergang schenkt uns erst um 18:53 Uhr eine Abkühlpause.

Konstante Sommerwärme hält an

Das Wochenende wird von einem ausschließlich klaren Himmel überdacht, wobei die Temperaturen konstant bei 36°C am Samstag und 35°C am Sonntag bleiben. Wenige Windböen sorgen für kaum eine Abkühlung. Mit einer leichten Abnahme des Luftdrucks könnte man eine minimale Änderung des Wettergefühls wahrnehmen.

Die Woche beginnt mit stabilen Wetterbedingungen

Die neue Woche beginnt, wie das Wochenende endet, mit einer klaren Sicht bis zum Horizont. Montag und Dienstag bleiben uns sommerlich warme 36°C erhalten, wobei die Luftfeuchtigkeit leicht sinkt und uns eine etwas trockenere Atmosphäre verspricht.

Leichte Abkühlung und Wolkenbildung zur Wochenmitte

Am Mittwoch zeichnet sich eine leichte Wetteränderung ab. Die Temperaturen sinken auf 33°C und der Himmel präsentiert sich teilweise bedeckt, was die Intensität der Sonne etwas mindert. Noch merklicher wird der Unterschied am Donnerstag und Freitag, wo die Temperatur auf 30°C zurückgeht und vereinzelte Wolkenfelder für malerische Sonnenuntergänge sorgen.

Die vorliegende Wettervorhersage für Fornalutx verspricht eine Woche, in der Sonnenanbeter voll auf ihre Kosten kommen und sich die Einheimischen mit Abkühlung in den Schatten retten müssen. Dennoch ist es ratsam, den Wetterbericht täglich zu checken, um keine unerwartete Wetteränderung zu verpassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:05:12. +++