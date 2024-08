Aussichten für Santa Margalida: Sonnenverwöhntes Wetter und Temperaturen über 30 Grad (9.8.2024)

Wetterbericht für Santa Margalida: Eine sonnige Woche steht bevor

Santa MargalidaSanta Margalida erlebt derzeit eine wahre Hitzewelle, und dieser Trend setzt sich in der nächsten Woche fort. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die stets über der 30-Grad-Marke liegen, sind perfekte Bedingungen für Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien geboten.

Sonnenschein pur vom 9. bis zum 16. August 2024

Beginnend mit Freitag, dem 9. August, zeigt sich das Wetter in Santa Margalida von seiner besten Seite: Ein strahlend blauer Himmel und Temperaturen um die 32 Grad Celsius laden zum Verweilen am Strand oder zu einer Entdeckungstour in der Natur ein. Diese idealen Sommerbedingungen bleiben uns bis zum Donnerstag, dem 15. August, mit marginalen Änderungen erhalten.

Kurze Abkühlung und angenehme Frische

Am Freitag, dem 14. August, gibt es eine kleine Abkühlung auf 28 Grad Celsius, begleitet von vereinzelten Wolken am Himmel. Doch schon am Samstag steigen die Temperaturen wieder an und erreichen angenehme 31 Grad Celsius, die durch das leichte Lüftchen auch weiterhin für Wohlfühlwetter sorgen.

Wetterdaten im Detail

Im Laufe der Woche weht ein sanfter Wind mit Geschwindigkeiten zwischen 5 und 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 29 und 56 Prozent und der Luftdruck liegt verhältnismäßig stabil zwischen 1015 und 1018 hPa. Sonnenauf- und untergang erfolgen täglich etwas später, was die abendlichen Stunden für romantische Sonnenuntergänge oder späte Spaziergänge am Strand noch attraktiver macht.

Die perfekte Woche für Outdoor-Aktivitäten

Für jene, die das Wetter in Santa Margalida aktiv nutzen möchten, stehen alle Zeichen auf Go. Ob Wassersport, Wanderungen oder einfach nur das Dolcefarniente am Strand – die kommenden Tage sind wie geschaffen dafür. Vergessen Sie jedoch nicht, ausreichend Wasser zu trinken und Sonnenschutzmittel zu verwenden, um die Tage unbeschwert genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:15:04. +++