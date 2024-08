Heiße Tage in Maria de la Salut: Sonnige Aussichten und Temperaturen bis zu 38°C erwartet (9.8.2024)

August-Sonne brennt über Maria de la Salut: Eine klare Woche erwartet uns

Die malerische Ortschaft Maria de la Salut auf Mallorca steht vor einer Woche voller Sonnenschein. Die Wetterprognose für die nächsten sieben Tage kündigt durchgehend strahlenden Himmel an - ein perfektes Szenario für alle Sonnenanbeter und Freunde des freien Himmels.

Hitze und strahlende Sonne: Das Wetter vom 9. bis zum 16. August

Beginnend mit dem 9. August, zeigt das Thermometer hohe 36 Grad Celsius, und es herrscht ein wolkenfreier Himmel über Maria de la Salut. Ein leichter Wind mit 5 km/h sorgt für etwas Erfrischung an diesem heißen Sommertag.

Am 10. August setzt sich das gleiche Bild fort. Wiederum werden 36 Grad erreicht, begleitet von einem klaren blauen Himmel, mit einem leicht ansteigenden Wind von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 24 Prozent gering, was für angenehm trockenes Klima sorgt.

Der 11. August bringt mit 35 Grad und ebenso klarer Sicht eine minimale Abkühlung. Der Wind bleibt beständig bei 5 km/h.

Den Höhepunkt der Hitze erleben wir am 12. August, denn dann klettert das Thermometer auf sagenhafte 38 Grad. Der Wind hält sich auch an diesem Tag in Grenzen, was die Hitze noch intensiver wirken lässt.

Ein leichter Wechsel im Wetter zeigt sich am 13. August mit aufkommenden gebrochenen Wolken, und zwar bei noch immer hohen Temperaturen von 37 Grad. Der Wind und der Luftdruck bleiben konstant, doch die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 19 Prozent.

Eine signifikante Veränderung ist am 14. August zu erwarten, wenn die Temperaturen auf 30 Grad fallen. Zerstreute Wolken werden zu sehen sein, und ein erfrischender Wind von 7 km/h bringt etwas Abkühlung.

Der 15. August lässt uns bei 32 Grad ein wenig durchatmen, während nur wenige Wolken den Himmel zieren.

Den Abschluss der Vorhersage macht der 16. August, mit klarem Himmel und 34 Grad, wobei der Wind leicht auf 4 km/h nachlässt.

Bei solch intensivem Sonnenschein ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und sich eingehend zu schützen. In den frühen Morgenstunden und späten Abendstunden bietet sich die beste Zeit, um draußen Aktivitäten zu genießen und der Mittagshitze zu entgehen.

Wetter-Tipps für die heißen Tage

Es ist ratsam, bei diesem Wetter den Schatten aufzusuchen, leichte, atmungsaktive Kleidung zu tragen und stets eine Flasche Wasser bei sich zu haben. Auch der Sonnenschutz sollte nicht vernachlässigt werden. Vermeiden Sie die stärkste Sonneneinstrahlung zwischen 11 und 15 Uhr und genießen Sie die lauen Sommerabende auf Mallorca.

Unterm Strich erwartet die Besucher und Bewohner von Maria de la Salut eine ungetrübte Woche voller Sonnenschein und hitziger Temperaturen - ideale Bedingungen, um das sommerliche Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:09:03. +++