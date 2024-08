Hitzewelle in Algaida: Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen dominieren die Wetterlage (9.8.2024)

Extreme Sommerhitze prägt das Wetterbild in Algaida

Auf Mallorca zeigt sich das Wetter von seiner heißen Seite. Die Gemeinde AlgaidaAlgaida erlebt eine Hitzewelle, die Einheimische und Urlauber gleichermaßen schwitzen lässt. Mit klarem Himmel und Temperaturen, die tagsüber konstant über der 30-Grad-Marke liegen, sollten Bürger und Besucher sich auf eine Woche mit besonders hohen Temperaturen einstellen.

Detailierte Wettervorhersage für Algaida vom 9. bis zum 16. August 2024

Freitag, 9. August 2024: Das Wetter in Algaida zeigt sich mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 37°C von seiner sommerlichen Seite. Ein leichter Wind von nur 4 km/h wird von einer geringen Luftfeuchtigkeit von 21% begleitet. Mit einem Luftdruck von 1017 hPa verspricht der Tag stabil zu sein, während Sonnenanbeter von einem Sonnenaufgang um 4:55 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:52 Uhr profitieren können.

Samstag, 10. August 2024: Das Thermometer klettert weiterhin auf hohe Werte und erreicht am Samstag einen Höhepunkt von 38°C unter einem ungetrübten Himmel. Dabei bleibt es windstill und trocken, mit einer relativen Feuchtigkeit von nur 18% und demselben Luftdruck wie am Vortag, was die Hitze noch drückender erscheinen lässt.

Sonntag, 11. August 2024: Der Sonntag begrüßt die Bewohner und Gäste von Algaida mit ähnlichen Bedingungen. Bei 37°C und kontinuierlichem Sonnenschein gehen die Tage der Hitzewelle weiter. Der Wind hält sich mit weiterhin 4 km/h zurück, und die Luftfeuchtigkeit verharrt bei niedrigen 18%, obwohl der Luftdruck leicht auf 1014 hPa abfällt.

Montag, 12. August 2024: Mit Beginn der neuen Woche bleibt die Hitze bestehen. Eine unveränderte Höchsttemperatur von 37°C und ein strahlend blauer Himmel sind weiterhin vorherrschend. Der Wind nimmt leicht zu auf 6 km/h und auch die Luftfeuchtigkeit steigt auf 25%, was zu einer leichten Veränderung des Hitzeempfindens führen könnte.

Dienstag, 13. August 2024: Am Dienstag ziehen einige Wolken auf, aber die Temperaturen bleiben mit einer Höchsttemperatur von 36°C weiterhin hoch. Es ist der erste Tag der Woche, an dem der Himmel nicht komplett wolkenfrei sein wird, aber die Änderung ist minimal und wird kaum Abkühlung bringen.

Mittwoch, 14. August 2024: Mit einer kleinen Abkühlung auf 32°C und gelegentlichen Wolken über Algaida lässt die Hitzewelle nach. Der Wind bleibt mit 7 km/h moderat, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 37%, was die Temperaturen etwas erträglicher macht.

Donnerstag, 15. August 2024: Der Donnerstag bringt ähnlich angenehme Bedingungen wie der Vortag, mit klarem Himmel und Temperaturen, die auf 31°C sinken. Die Luftfeuchtigkeit nimmt weiter zu auf 42%, und der Wind weht sanft mit 6 km/h. Ein perfekter Tag, um die Natur zu genießen, ohne die extreme Hitze der vorherigen Tage.

Freitag, 16. August 2024: Den Abschluss der Wetterwoche bildet ein weiterer sonniger Tag. Die Temperaturen in Algaida steigen wieder leicht auf 32°C, während alles andere im Wesentlichen unverändert bleibt. Ein idealer Tag, um Pläne für das Wochenende zu schmieden und die warmen Sommertage auszukosten.

Die konstante Hitzewelle und die Klarheit der mallorquinischen Himmel erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen. Denken Sie daran, ausreichend zu trinken, geeignete Sonnencreme zu verwenden und sich während der Mittagshitze im Schatten aufzuhalten, um einem Hitzeschlag vorzubeugen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 00:55:14. +++