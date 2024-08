Hitzewelle in Costitx: Eine Woche voller Sonnenschein und steigender Temperaturen (9.8.2024)

Die neuesten Wettertrends für Costitx

Wenn Sie in Costitx sind oder dorthin reisen möchten, sollten Sie sich auf eine Hitzewelle einstellen, die in dieser Augustwoche kulminieren wird. Hier erhalten Sie den vollständigen Überblick über das Wetter in Costitx für die zweite Augusthälfte.

Wettervorhersage für Costitx vom 9. August bis 16. August 2024

Hohe Temperaturen bestimmen die Tage - mit einem klaren Himmel und Spitzentemperaturen von bis zu 39°C ist für Abkühlung nichts in Sicht. Hierbei bleibt es meist trocken, da die Luftfeuchtigkeit sich auf niedrigen 16 bis 18 Prozent hält.

Das Wochenend-Wetter in Costitx

Am Samstag den 9. August strahlt die Sonne unerbittlich vom klaren Himmel, und mit einer Höchsttemperatur von 38°C sollte man sich in den Schatten zurückziehen, wann immer möglich. Der Wind weht sanft mit etwa 3 km/h, was kaum für eine Brise sorgt. Auch der Sonntag zeigt sich mit 38°C und makellosem Azur sehr sommerlich. Der Wind nimmt leicht auf 4 km/h zu, bleibt aber zurückhaltend.

Bleibende Hitze über die Woche

Mit Beginn der neuen Woche setzt sich das heitere Bild fort: Der Montag verspricht bei 37°C weiter ungetrübten Sonnenschein, und der Wind frischt leicht auf. Am Dienstag sollten sich die Bewohner und Besucher von Costitx auf 39°C und weithin offene Himmel einstellen. Die folgenden Tage bieten bis zum 13. August ein ähnliches Bild mit klarem Himmel und geringen Bewölkungen.

Erste Anzeichen von Abkühlung?

Erste Wolken ziehen am 13. August mit einzelnen leichten Bewölkungen auf. Die Temperaturen nehmen eine leichte Wendung hinab zu 32°C am 14. August, was ein wenig Erleichterung bietet, wobei die Luftfeuchtigkeit auf 41 Prozent steigt.

Die Aussichten für Mitte August

Ab dem 15. August ist eine gewisse Stabilisierung zu spüren, die Temperaturen bleiben bei angenehmen 32°C, und es weht ein sanfter Wind. Zum Ende der Wetterprognose hin erwarten uns wieder Tage voll Sonnenschein mit 35°C am 16. August.

Wenn Sie in dieser Zeit in Costitx sind, denken Sie daran, ausreichend zu hydratisieren und sich mit Sonnenschutz zu versorgen. Genießen Sie die Sommerhitze verantwortungsvoll!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:02:02. +++