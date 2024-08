Hitzewelle in Selva: Sonnige Tage und klare Nächte – Eine Wettervorschau vom 9. bis zum 16. August 2024 (9.8.2024)

Wetterbericht für Selva: Erwartete Temperaturen und Bedingungen

Die Stadt Selva auf Mallorca bereitet sich auf eine heiße Woche vor, mit Temperaturen, die am Tage bis zu 38 °C erreichen, was die Insel zu einem perfekten Sommerurlaubsziel macht.

Das Wetter in Selva: Was Sie diese Woche erwartet

Beginnend mit Freitag, dem 9. August 2024, können Sie nahezu perfekten Strandtagen entgegensehen, da der Himmel klar bleibt und die Temperaturen tagsüber bei angenehmen 37 °C liegen, begleitet von einem leichten Wind von 3 km/h. Die Nacht bleibt klar und mild, gibt Ihnen also die perfekte Gelegenheit, in den lauen Abendstunden die lokale Gastronomie zu genießen.

Das Wochenende sieht ähnlich vielversprechend aus, mit ungetrübtem Himmel, etwas niedrigerer Luftfeuchtigkeit und weiterhin klaren, Sonnen verwöhnten Tagen. Die Sonne wird um ca. 4:56 Uhr aufgehen und uns bis ca. 18:51 Uhr Gesellschaft leisten, was lange und sonnenreiche Tage verspricht.

Die Wochenhälfte in Selva: Wettertrend

Der Trend setzt sich fort, mit dem Höhepunkt am Mittwoch, dem 12. August, wo das Quecksilber auf 38 °C klettern könnte. Der klare Himmel bleibt bestehen, doch die leicht ansteigende Windgeschwindigkeit auf 4 km/h könnten eine leichte Brise am Abend garantieren.

Ab Donnerstag wird es etwas bewölkter, was eine kleine Atempause von der intensiven Sonne erlaubt, allerdings bleiben die Temperaturen mit 37 °C hoch. Freuen Sie sich auf teilweise bewölkten Himmel als Vorboten für eine in der zweiten Wochenhälfte nachlassende Hitze.

Leichter Temperaturrückgang und gestreute Wolken zum Wochenende

Ab dem 14. August sieht man eine leichte Abkühlung auf 31 °C, und der Himmel wird von sporadischen Wolken verziert sein, was etwas Schatten und Abkühlung mit sich bringt. Die Luftfeuchtigkeit steigt ebenso an, macht das Wetter in Selva etwas erträglicher und gestaltet den Beginn der folgenden Woche mit leichtem Wind und einigen Wolken angenehm.

Das Wetter zum Ausklang der kommenden Woche in Selva

Zum Ende der Woche steigen die Temperaturen wieder leicht an, bieten aber mit klarem Himmel und angenehmer Luftfeuchtigkeit optimale Bedingungen für Aktivitäten im Freien.

Wetterzusammenfassung für Selva

Selva zeigt sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite: Mit strahlendem Sonnenschein, klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen werden Einheimische und Besucher gleichermaßen verwöhnt. Packen Sie Ihre Sonnencreme ein und genießen Sie diese Traumwetterwoche!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:16:44. +++