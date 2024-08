Ihr Wetter-Update für Marratxí: Klares Himmel und sonnige Aussichten! (9.8.2024)

Hochsommerliche Temperaturen und heiterer Himmel über Marratxí

Die kommenden Tage bringen für die Einwohner und Besucher von Marratxí auf Mallorca eine Periode anhaltend hoher Temperaturen mit sich. Klare, wolkenlose Himmel dominieren die Wettervorhersage für die nächste Woche, während die Quecksilber-Säule stetig an der 36-Grad-Marke kratzt. Ein idealer Zeitraum, um die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten der Insel zu genießen!

Heutiges Wetter: Ein milder Start in die Woche

Zum Wochenbeginn, am Freitag den 9. August 2024, dürfen sich die Bürger von Marratxí auf einen makellosen Sommertag einstellen. Mit einer Höchsttemperatur von 36 Grad Celsius und einem klaren Himmel bietet sich hervorragend die Gelegenheit, den Tag im Freien zu verbringen - ob am Strand oder im Café. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 28%.

Das Wochenende verspricht weiterhin strahlenden Sonnenschein

Die vorzügliche Wetterlage setzt sich fort mit einem noch heißeren Samstag und einer Spitzentemperatur von 38 Grad Celsius. Mit gleichermaßen niedriger Luftfeuchtigkeit und Windbewegungen von bis zu 5 km/h bleibt das Klima angenehm, obgleich die Hitze in den Mittagsstunden ihr Maximum erreicht.

Ausblick auf die neue Woche: Stabile Wetterbedingungen

Der Sonntag begrüßt uns mit 37 Grad und einer sanften Brise. Der klare Himmel lädt nach wie vor zu Aktivitäten aller Art ein. Die folgenden Tage bleiben mit 36 bis herunter auf 33 Grad ebenfalls sehr warm, auch wenn ab Mittwoch vereinzelt Wolken erwartet werden können. Nach einem leicht bewölkten Mittwoch und Donnerstag, erstrahlt der Himmel zum nächsten Wochenanfang am Freitag wieder im klarsten Blau. Die Temperaturen kühlen leicht auf 30 bis 31 Grad ab, und die Luftfeuchtigkeit steigt moderat an, was für erholsame Abende sorgen könnte.

Zu beachten: UV-Index und Sonnenschutzmaßnahmen

Bei solchen Aussichten ist es wichtig, den UV-Index im Auge zu behalten und entsprechende Sonnenschutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Haut vor schädlicher Strahlung zu schützen. Der Sonnenaufgang und -untergang liefert zusätzlich romantische Momente für Frühaufsteher und Abendgenießer.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:09:27. +++