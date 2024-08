Perfektes Sommerwetter in Pollença: Die Wetterprognose für die kommende Woche (09.08.2024 bis 16.08.2024)

Sonnige Aussichten für Pollença: Eine Woche voller Sonnenschein

Die Bewohner und Besucher von Pollença können sich in der nächsten Woche über perfektes Sommerwetter freuen. Klare Himmel und angenehme Temperaturen sorgen für ideale Bedingungen, um die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Wetterlage in Pollença vom 09.08.2024 bis 16.08.2024 im Detail

Am Freitag, den 9. August 2024, startet die Woche in Pollença mit einem strahlend blauen Himmel. Die Temperaturen erreichen sommerliche 31°C, bei einem leichten Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 51% und der Luftdruck steht bei 1018 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:54 Uhr und den Sonnenuntergang um 18:52 Uhr.

Das klare Himmelszelt setzt sich am Samstag, den 10. August 2024, fort. Die Werte auf dem Thermometer bleiben konstant bei 31°C. Die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht ab auf 48%, bei gleichbleibendem Luftdruck von 1018 hPa. Der Wind bleibt unverändert bei 5 km/h. Der Tag erwacht um 4:55 Uhr und verabschiedet sich um 18:51 Uhr.

Der Sonntag, den 11. August 2024, präsentiert sich ebenso mit einem klaren Himmel und einer Tagestemperatur von 31°C. Der Wind ist schlicht mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 49% liegt und der Luftdruck leicht auf 1015 hPa sinkt. Der Sonnenaufgang erfolgt um 4:56 Uhr, während der Sonnenuntergang für 18:50 Uhr geplant ist.

Am Montag, den 12. August 2024, steigen die Temperaturen auf 33°C an und bieten somit den Höhepunkt der Woche. Die Himmelsbedingungen bleiben klar, und der Wind bewegt sich weiterhin sanft mit 5 km/h. Mit einem Rückgang der Luftfeuchtigkeit auf 45% und einem sinkenden Luftdruck von 1012 hPa können die Einwohner von Pollença einen weiteren herrlichen Tag erwarten. Der Sonnenaufgang ist für 4:57 Uhr, der Sonnenuntergang für 18:48 Uhr vorgesehen.

Der Dienstag, den 13. August 2024, bringt leichte Veränderungen mit sich. Erwarten Sie vereinzelte Wolken am sonst klaren Himmel, bei Temperaturen, die immer noch warme 33°C erreichen. Der Wind wird ein wenig lebhafter und weht mit 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 43% bleibt und der Luftdruck auf 1011 hPa fällt. Der Tag beginnt mit der Morgendämmerung um 4:58 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:47 Uhr.

Die Wolken mehren sich etwas am Mittwoch, den 14. August 2024: Mit einer Höchsttemperatur von 27°C und leicht verstärktem Wind von 8 km/h sind vereinzelte Wolken am Himmel zu beobachten. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 61% und der Luftdruck stabilisiert sich bei 1015 hPa. Der Tag bricht an um 4:59 Uhr und der Abend kommt mit dem Sonnenuntergang um 18:46 Uhr.

Donnerstag, den 15. August 2024, erwartet Pollença ein paar Wolken, aber sonst bleibt das Wetter angenehm mit einer Temperatur von 29°C. Der Wind beruhigt sich wieder auf 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% und der Luftdruck bei 1016 hPa liegen. Der Sonnenaufgang wird für 5:00 Uhr erwartet und der Sonnenuntergang erfolgt um 18:44 Uhr.

Die Woche schließt am Freitag, den 16. August 2024, mit klarem Himmel und Temperaturen, die wieder auf 31°C ansteigen. Der Wind ist kaum spürbar mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 52%, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1015 hPa. Der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden um 5:01 Uhr bzw. um 18:43 Uhr statt.

Zusammenfassung der Wetterlage in Pollença

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Pollença eine hervorragende Woche voller Sonnenschein und angenehmen Temperaturen erwartet. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten und um die natürliche Schönheit Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Vergessen Sie nicht, ausreichend Wasser zu trinken und Sonnenschutz zu verwenden, während Sie die sommerliche Wärme Mallorcas erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:12:06. +++