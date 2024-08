Sonnenverwöhnt und abwechslungsreich: Campos erlebt eine sommerliche Woche voller Wetterkapriolen! (9.8.2024)

Prognose: Glanzvolle Sonne, laue Abende und eine Prise mallorquinischer Sommerregen

Die facettenreiche Inselschönheit Mallorcas präsentiert sich in der kommenden Woche von ihrer allerbesten Seite – mit einer Wetterreihe, die Ihre Urlaubspläne in Campos garantiert positiv beeinflussen wird. Der August zeigt sich in all seiner Pracht und kommt mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Sternenhimmel daher.

Detaillierter Blick auf die Wettertrends der nächsten Tage

Der 8. August 2024 lässt keine Wünsche offen: Mit einer makellosen Sicht unter einem klaren Himmel und einem Höchstwert von 31°C ist der perfekte Strandtag praktisch vorprogrammiert. Ein milder Wind wird für die gewünschte Abkühlung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei gemäßigten 31 Prozent liegt.

Anschließend erreicht die Hitze am 9. August 2024 ihren Zenit mit strahlenden 33°C und einer, für Mallorca typischen, niedrigen Luftfeuchtigkeit von 25 Prozent. Der Wind bleibt mit 7 km/h freundlich sanft und der Himmel präsentiert sich erneut als blauer Ozean ohne Wolke in Sicht.

Der 10. August 2024 leitet eine kleine Abkühlung ein: Ein feiner leichter Regen wird für eine Temperatur von 23°C und eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf 59 Prozent sorgen. Die Insel wird von einer angenehmen Brise von 11 km/h begleitet.

Der 11. August erweckt mit 23°C und ein paar vorbeiziehenden wenigen Wolken die Hoffnung auf erneuten Sonnenschein. Mit einem leichten Wind und einer moderaten Feuchtigkeit lässt sich der Tag in Campos besonders gut genießen.

Ein weiterer Höhepunkt wartet am 12. August 2024, wenn der Himmel über Campos sich wieder klar zeigt und das Thermometer auf angenehme 29°C klettert. Ein perfekter Tag, um das herrliche Panorama und die mallorquinische Lebensfreude zu erleben.

Die darauffolgenden Tage bleiben beständig angenehm, wobei der 13. August eine leichte Kühle mit bedeckten Wolken und 22°C mitbringt. Doch der 14. und 15. August kehren zurück zu wenigen Wolken und klarem Himmel, mit Höchsttemperaturen von 26°C und 28°C.

Fazit: Campos verspricht eine Wetterwoche wie aus dem Urlaubskatalog!

Die bevorstehende Woche in Campos garantiert ideale Bedingungen für alle Urlauber und Einheimische gleichermaßen. Ob Sie in der Sonne baden, sich an kulturellen Ereignissen erfreuen oder schlicht die mallorquinische Lebensart genießen wollen – das Wetter spielt mit!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:00:34. +++