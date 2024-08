Sonnige Aussichten in Santa Eugènia: Eine Woche voll strahlendem Himmel und hoher Temperaturen (9.8.2024)

Aktuelle Wetterlage in Santa Eugènia: Klares Himmelzelt und sommerliche Hitze

Die Sonneninsel Mallorca ist bekannt für ihr angenehmes Klima und die malerischen Landschaften, gerade in der Gemeinde Santa Eugènia, wo sich die Schönheit der Natur in vollem Glanz zeigt. Doch was bietet uns das Wetter in der zweiten Augustwoche dieses Jahres genau?

Ab heute, dem 9. August bis zum 16. August 2024, dürfen sich Anwohner und Besucher von Santa Eugènia auf eine durchweg sonnige Zeit einstellen. Mit Temperaturen, die teilweise die 40-Grad-Marke streifen, ist es ratsam, Schutzmaßnahmen gegen die sengende Hitze zu ergreifen.

Die Wettervorhersage für Santa Eugènia im Detail:

Am heutigen Freitag, dem 9. August, genießen wir einen klaren Himmel mit Temperaturen bis zu 38°C. Eine leichte Brise mit Geschwindigkeiten von nur 3 km/h bringt kaum Abkühlung, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei trockenen 17%. Der Sonnenaufgang um 4:55 Uhr läutet einen langen, sonnigen Tag ein, der erst mit dem Sonnenuntergang um 18:52 Uhr endet.

Das Wochenende startet am Samstag, dem 10. August, mit ähnlich klaren Bedingungen. Das Thermometer klettert auf 39°C, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 15%. Sonnenanbeter sollten jedoch die niedrige Luftfeuchtigkeit und die direkte Sonneneinstrahlung nicht unterschätzen. Der Tag erwacht um 4:56 Uhr und verabschiedet sich um 18:51 Uhr.

Der Sonntag, der 11. August, wird erneut strahlend sonnig mit Höchstwerten von 38°C sein, begleitet von einer sanften Brise. Mit nur 14% Luftfeuchtigkeit und einem Luftdruck von 1015 hPa steht einem entspannten Tag unter freiem Himmel nichts im Wege. Sonnenauf- und -untergang versprechen eine Tageslänge von nahezu 14 Stunden.

Wetterprognose für die kommenden Tage:

Empfehlungen für die heißen Tage in Santa Eugènia

An diesem Punkt sollten Einheimische und Gäste die Warnungen vor Hitze ernst nehmen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Dies beinhaltet ausreichend Flüssigkeitszufuhr, das Tragen von Sonnenschutz und das Vermeiden von Aktivitäten in der Mittagshitze.

Zusammenfassend können wir uns auf eine Woche voll ungetrübter Sonnenstunden einstellen, die uns alle Freizeitaktivitäten im Freien genießen lässt. Die nächte werden kühl und angenehm - perfekt für erholsame Sommernächte in Santa Eugènia.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:14:36. +++