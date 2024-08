Sonnige Aussichten in Sóller – Ihre detaillierte Wetterprognose für die kommende Woche (9.8.2024)

Strahlender Sonnenschein bestimmt das Wetterbild in Sóller

Die sommerlichen Temperaturen bleiben uns in SóllerSóller auch in der nächsten Woche treu. Freuen Sie sich auf einen strahlend blauen Himmel und nahezu ungetrübten Sonnenschein. Die Tageshöchsttemperaturen liegen durchwegs bei sommerlichen 30°C bis 36°C, wobei die Hitze durch eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von 2 bis 5 km/h angenehm gemildert wird.

Wetterverlauf der kommenden Tage in Sóller

Am Freitag, dem 9. August 2024, beginnt der Tag in Sóller um 4:55 Uhr mit einem atemberaubenden Sonnenaufgang. Wir erleben bei Temperaturen von bis zu 36°C ein klaren Himmel den ganzen Tag über. Der Wind bleibt moderat bei lediglich 2 km/h, was die geringe Luftfeuchtigkeit von 33% und den Luftdruck von 1018 hPa begleitet.

Das Wochenende setzt den Trend fort: Der Samstag und Sonntag (10. und 11. August) präsentieren sich ebenso sonnenverwöhnt mit identischen maximalen Temperaturwerten und unverändertem hellblauen Himmel. Auch der Wind hält sich konstant, während der Luftdruck leicht auf 1015 hPa sinkt.

Zum Wochenstart am Montag, den 12. August, halten die sonnigen Bedingungen an, allerdings zieht der Wind etwas an und erreicht eine Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit und der Druck bleiben vergleichbar zu den Vortagen.

Ab Dienstag, den 13. August, kündigen sich ein paar Wolken am Himmel an. Obwohl die Temperaturen auf 34°C sinken, dürfte das Wetter in Sóller weiterhin angenehm bleiben.

Mitte der Woche, am Mittwoch und Donnerstag (14. und 15. August), zeigt sich das Wetter von einer leicht wechselhafteren Seite. Die Temperaturen fallen auf angenehme 31°C und 30°C, begleitet von einer sanften Brise und einem Mix aus Sonne und Wolken.

Ausblick auf das Wochenende und Tipps zum Sonnenschutz

Zum Ende der Woche hin, am Freitag, den 16. August, kehrt die klare Sicht zurück, und wir können uns auf einen erneut ungestörten Sonnentag einstellen, perfekt, um die natürlichen Schönheiten Sóllers zu genießen. Beachten Sie jedoch den nach wie vor hohen UV-Index und denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz, um die Ferientage unbeschwert verbringen zu können.

Ganz gleich, ob Sie die Wanderwege des Tramuntana-Gebirges erkunden oder sich in einem der Cafés am Hauptplatz erfrischen möchten – das Wetter in Sóller bietet die idealen Bedingungen für Ihren Urlaub auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:19:02. +++