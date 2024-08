Sonniges Hochsommerwetter in Deià: Eine glühend heiße Woche steht bevor (9.8.2024)

Strahlend blauer Himmel über Deià – Die Wettervorhersage vom 9. bis 16. August 2024

Die malerische Ortschaft Deià auf Mallorca wird in der kommenden Woche von klarem Himmel und hohen Temperaturen verwöhnt. Der Hochsommer zeigt sich von seiner schönsten Seite, und die Bewohner sowie Besucher können sich auf eine heiße Zeit freuen. Hier erfahren Sie, was das Sommerwetter konkret für Sie bereithält.

Hitzewelle setzt sich in Deià fort – Temperaturen steigen auf bis zu 35°C

Bereits zum Wochenstart am Freitag, den 9. August 2024, erwarten wir in Deià mit 34°C ein richtiges Sommerfeeling. Mit einer leichten Brise bei nur 2 km/h sowie einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 41% ist das Wetter ideal für diverse Freizeitaktivitäten im Freien. Der Sonnenaufgang um 04:56 Uhr und der späte Sonnenuntergang um 18:53 Uhr verheißen lange, erfüllte Sommertage.

Die Wochenendtage Samstag und Sonntag bleiben bei 35°C konstant sommerlich warm. Der Himmel präsentiert sich klar, und es wird ein gleichbleibender Luftdruck von 1018 hPa erwartet. Eine leichte Windzunahme auf 3 km/h verspricht etwas Erfrischung von der anhaltenden Trockenheit.

Mildere Temperaturen und wechselnde Bewölkung in der neuen Woche

Ab Mittwoch, den 13. August, ziehen einige Wolken auf, jedoch bleibt es weiterhin warm mit Höchsttemperaturen von 33°C. Die leichte Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 3 km/h und eine höhere Luftfeuchtigkeit von 48% kündigen eine kleine Wetteränderung an.

Das Wetter am Donnerstag zeigt sich mit einzelnen Wolken am Himmel und Temperaturen um die 32°C. Ein leichtes Auffrischen des Windes auf 5 km/h lässt das Meer für Wassersportbegeisterte besonders ansprechend wirken.

Der Freitag läutet mit einem klaren Himmel und angenehmen 30°C das Wochenende ein. Der Wind bleibt bei einer mäßigen Brise mit 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 55% steigt.

Ausblick: Wetterstabil mit leichten Abkühlungstendenzen

Zum Ende unserer Wetterprognose, am Samstag den 16. August, stabilisiert sich das Wetter in Deià, und es wird erneut sehr sonnig. Die Temperaturen mildern sich leicht auf 30°C, und mit einer Luftfeuchtigkeit von 57% sowie einem leicht abnehmenden Luftdruck lässt sich der Sommer in Deià weiterhin genießen.

Wetterzusammenfassung für Deià

Deià präsentiert sich als perfektes Ziel für alle Sonnenanbeter und diejenigen, die das echte mediterrane Sommerwetter lieben. Die klaren Himmel und heißes Klima laden zu Freizeitaktivitäten und entspannten Tagen am Strand ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:02:33. +++