Sonniges Wetter und hohe Temperaturen - Die Wetterprognose für Felanitx (09.08.24 bis 16.08.24)

Ausblick auf die Wetterlage in Felanitx

Die Sommerhitze hat Mallorca fest im Griff, und besonders in Felanitx ist in den kommenden Tagen mit hochsommerlichen Temperaturen und klarem Himmel zu rechnen. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter in Felanitx von Freitag, dem 09. August 2024, bis zum darauffolgenden Freitag entwickelt und welche Wetterbedingungen Sie erwarten.

Wettervorhersage vom 09.08.24 bis 16.08.24

Die Wetterlage in Felanitx zeigt sich in den nächsten Tagen von ihrer sonnigen und stabilen Seite. Ein klarer Himmel und anhaltende Wärme prägen das Bild.

Die Temperaturen in Felanitx sind für Outdoor-Aktivitäten geradezu ideal, und der leichte Wind bietet eine willkommene Brise in dieser warmen Sommersaison.

Wettertipps für Felanitx

Bei solch herrlichem Wetter sollten Sie auf ausreichend Sonnenschutz achten und die Sonnenstunden am frühen Morgen oder späten Nachmittag für Ihre Vorhaben nutzen, um der intensivsten Mittagshitze zu entgehen. Vergessen Sie nicht, immer genug Wasser dabei zu haben, um gut hydriert zu bleiben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:04:40. +++