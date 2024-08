Strahlende Aussichten für Santanyí: Eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel erwartet (9.8.2024)

Sonnige Tage voraus: Wetterprognose für Santanyí vom 09.08.2024 bis 16.08.2024

Die nächste Woche in Santanyí verspricht Hochsommer-Feeling pur. Mit einer Mischung aus klarem Himmel und vereinzelten Wolken steht uns eine Woche bevor, in der Sonnencreme und Sonnenbrillen unverzichtbare Begleiter sein werden. Die Temperaturen bleiben konstant hoch und laden zu ausgiebigen Strandtagen und lauen Sommerabenden ein.

Perfekte Bedingungen für Sommeraktivitäten

Am Freitag, den 9. August 2024, dürfen wir uns auf einen heißen Tag freuen, bei Temperaturen, die bis zu 32°C erreichen. Der Himmel über Santanyí zeigt sich von seiner besten Seite: klar und ungetrübt. Eine leichte Brise mit 6 km/h bietet perfekte Bedingungen für Seglertörns oder ein entspanntes Sonnenbad.

Der 10. August 2024 ist ein weiterer Tag, um die Strände von Mallorcas Südosten zu genießen, da sich das Wetter spiegelt – Sonnenschein pur bei 32°C und einer erfrischenden Brise.

Das Wochenende setzt diese sonnige Stimmung mit leichten Temperaturabweichungen fort. Der 11. und 12. August bieten jeweils bis zu 31°C, perfekt für Ausflüge ins blaugrüne Mittelmeer oder Erkundungstouren im Inselinneren.

Kleine Wetteränderung in Sicht

Ab dem 13. August 2024 kündigen sich leichte Veränderungen am Himmel von Santanyí an. Mit 30°C und leicht bewölktem Himmel präsentiert sich das Wetter etwas abwechslungsreicher, bietet jedoch weiterhin optimale Bedingungen für Urlaubsaktivitäten.

Am 14. August bleibt es mit 29°C weiterhin warm, trotz eines leicht verstärkten Windes und einer Zunahme von Wolken, die für eine angenehmere Atmosphäre sorgen.

In der zweiten Wochenhälfte stabilisiert sich das Wetter wieder. Sowohl 15. als auch 16. August präsentieren sich bei 29°C mit einem klaren Himmel, ideal um die Ferien auf Mallorca ausklingen zu lassen.

Atemberaubende Sonnenaufgänge und -untergänge

Nicht nur tagsüber, sondern auch bei Sonnenaufgang und -untergang zeigt Santanyí seine Schönheit. Zauberhafte Momente können Sie ab 4:54 Uhr erleben, wenn der Himmel sich in ein Farbspektakel verwandelt und abends bei Sonnenuntergängen bis ca. 18:51 Uhr.

Alles in allem birgt die kommende Woche in Santanyí alles, was man von einem perfekten Sommer auf Mallorca erwartet. Dank des vorherrschenden klaren Himmels und der hohen Temperaturen steht unvergesslichen Urlaubserlebnissen nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:16:12. +++