Strahlende Aussichten: Sonniges Hochsommerwetter in Consell bis Mitte August (9.8.2024)

Hochsommerliche Hitze und strahlender Sonnenschein in Consell

Mit der anhaltenden Wärmeperiode und dem weitgehend ungetrübten Himmel sind die sonnenreichsten Tage des Jahres in Consell auf Mallorca angebrochen. Die Wettervorhersage für die kommende Woche verspricht Temperaturen, die bis an die 40-Grad-Marke heranreichen. Ein ideales Szenario für alle, die die typisch mediterrane Sommerhitze suchen und sich am klaren, blauen Himmel Mallorcas erfreuen möchten.

Wetterprognose für Consell vom 9. bis 16. August 2024

Beginnend am Freitag, dem 9. August, präsentiert sich das Wetter in Consell mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 38°C. Ein sanfter Wind mit gerade einmal 3 km/h lässt die hohen Temperaturen angenehm erscheinen, die niedrige Luftfeuchtigkeit von 18% trägt zusätzlich zu dem Komfort bei.

Das Wochenende startet am Samstag, dem 10. August, mit gleichbleibend klarem Himmel und einer minimalen Steigerung auf 39°C. Bei einer ähnlich niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 15% sollte darauf geachtet werden, ausreichend zu trinken und sich vor der Sonne zu schützen.

Am Sonntag, den 11. August, ist weiterhin kein Wölkchen am Himmel über Consell zu sehen, und die Temperatur hält sich stabil bei 38°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 14%, was den Aufenthalt im Freien wiederum angenehmer macht, sofern man sich an die Hitze anpassen kann.

Zu Beginn der neuen Woche bleibt es am Montag, den 12. August, sehr warm mit ebenfalls 38°C und einem leicht frischeren Wind von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 20% an, was eventuell als etwas schwüler wahrgenommen werden könnte.

Am Dienstag, den 13. August, ziehen gelegentlich ein paar Wolken auf, die die Temperaturen auf angenehmere 37°C senken. Der Wind bleibt beständig und die Luftfeuchtigkeit nimmt leicht zu, was die Gefahr von Hitzeerschöpfung mindert.

Die Mitte der Woche bringt eine leichte Abkühlung. Am Mittwoch, den 14. August, gibt es verstreute Wolken und die Temperatur fällt auf 33°C. Das ist eine deutlich spürbare Erleichterung, die von einer höheren Luftfeuchtigkeit von 37% begleitet wird.

Den Abschluss der Wetterwoche markiert der Donnerstag, den 15. August, mit einem wieder leicht aufgelockerten Himmel, erträglicheren 31°C und einer Luftfeuchtigkeit von 41%. Der folgende Freitag begrüßt uns mit einem klaren Tag und einer Temperatur von 32°C, welche die Periode sommerlich-heißen Wetters in Consell fortsetzt.

