Strahlender Sonnenschein und klare Nächte: Das 7-Tage-Wetter für Escorca vom 9. bis zum 16. August 2024 (9.8.2024)

Wetteraussichten für Escorca: Sonne pur und sommerliche Temperaturen

Die kommende Woche verspricht strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen, die echtes Urlaubsfeeling aufkommen lassen. Das bezaubernde Städtchen Escorca auf Mallorca, bekannt für seine malerischen Landschaften, wird zu einem perfekten Ort für alle, die die spanische Sonne genießen möchten.

Wetterbericht für Escorca vom 9. bis zum 16. August 2024

Beginnend am Freitag, den 9. August, werden die Einwohner und Besucher von Escorca mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 34°C verwöhnt. Mit einer sehr geringen Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 29% lässt sich der Tag in aller Ruhe genießen. Der Sonnenaufgang ist für 4:55 Uhr angekündigt, während der Sonnenuntergang den Tag um 18:53 Uhr beschließen wird.

Die Situation ändert sich kaum, wenn wir auf das Wochenende blicken: Samstag, der 10. August, und Sonntag, der 11. August, bieten ähnliche Bedingungen bei Tagestemperaturen von 34°C bzw. 33°C, einem klaren Himmel und einer stetigen Brise. Auch die Luftfeuchtigkeit bleibt konstant, und der Luftdruck zeigt nur geringfügige Schwankungen.

Stetige Wetterverhältnisse in Escorca

Die konsistenten Wetterbedingungen setzen sich in der neuen Woche fort. Montag, der 12. August, bringt weiterhin einen klaren Himmel, mit Temperaturen die erneut auf 34°C steigen. Die Luft wird etwas trockener, die Luftfeuchtigkeit gibt leicht nach. Für die Freiluftaktivitäten könnte dieser Tag nicht besser sein.

Der Dienstag, der 13. August, leitet mit gebrochenen Wolken eine kleine Änderung ein. Die Temperaturen pendeln sich um die 33°C ein und sorgen trotz leichter Bewölkung für ein angenehmes Klima. Ein leichter Anstieg des Winds und der Luftfeuchtigkeit wird bemerkbar sein.

Erfrischung in Sicht: Klimawandel Mitte August

Mitte der Woche, speziell am Mittwoch, dem 14. August, kündigt sich eine spürbare Abkühlung an. Die maximalen Temperaturen fallen auf 28°C, und die Bewölkung nimmt zu. Dies könnte eine willkommene Erfrischung nach den vorangegangenen heißen Tagen bedeuten. Die Windgeschwindigkeit steigt sanft an, was zu einem angenehmen Klima beiträgt.

Der klare Himmel kehrt schließlich am Donnerstag, dem 15. August, zurück, und die Temperaturen bleiben bei angenehmen 28°C. Die Luftfeuchtigkeit stabilisiert sich, und der Luftdruck bleibt konstant, was insgesamt wieder für einen wunderschönen Sommertag sorgt.

Die Woche endet am Freitag, dem 16. August, mit einem erneuten Anstieg der Temperaturen auf 29°C bei gleichzeitig klarem Himmel und einer spürbaren Verringerung der Luftfeuchtigkeit. Ein perfekter Tag, um die Natur und die Strände Mallorcas zu erkunden, bevor der Abendhimmel um 18:44 Uhr den Tag abschließt.

Fazit: Eine ideale Woche für Sommeraktivitäten

Zusammenfassend ist das Wetter in Escorca für die kommende Woche ideal für alle Arten von Sommeraktivitäten im Freien – sei es am Strand, beim Wandern oder einfach beim Spazieren durch die historischen Straßen. Mit konstant schönem Wetter und angenehmen Temperaturen bietet Escorca den perfekten Rahmen für unvergessliche Sommertage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 01:03:08. +++