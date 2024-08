Wetter in Calvià: Sonnige Aussichten mit milden Temperaturen (9.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und warme Tage in Calvià

Ein weiterer prachtvoller Sommer erwartet die Einwohner und Besucher von Calvià, wo die Wetterprognosen für die nächsten Tage reichlich Sonnenschein und angenehme Temperaturen versprechen. Von heute, dem 9. August 2024, bis zum 16. August 2024, erfreut sich Calvià an einem Großteil klarer Himmel und milden sommerlichen Temperaturen – ideal für alle Urlaubs- und Freizeitaktivitäten im Freien.

Bezaubernde Warmwetterperiode für Outdoor-Enthusiasten

Starten wir mit dem heutigen Tag: Mit 31 Grad Celsius und einem wolkenlosen Himmel, verspricht der 9. August ein perfekter Tag zu werden, um Calviàs Küstenpracht zu erkunden. Bei einer leichten Brise von nur 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 44% genießen die Besucher eine frische, aber dennoch warme Meeresbrise.

Die darauffolgenden Tage, der 10. und 11. August, bleiben im Trend mit Höchsttemperaturen von 32 Grad Celsius unter einem klarem Azur. Nachts gesellen sich Sternendecken hinzu und machen die sommerlichen Nächte zu einem Highlight. Die Atmosphäre bleibt fast unverändert, mit einer minimalen Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 45% und einem stetigen leisen Flüstern des Windes mit 3 km/h.

Der 12. August kündigt sich mit ähnlichen Bedingungen an, obgleich die Luftfeuchtigkeit auf 52% steigt und der Wind sich leicht auf 4 km/h verstärkt. Trotz der steigenden Luftfeuchtigkeit bleibt das Thermometer konstant bei erfreulichen 31 Grad Celsius.

Abwechslungsreiches Wetter für die zweite Wochenhälfte

Am 13. August, ziehen einige Wolken auf, die für erfrischende Veränderungen am Himmel sorgen. Dennoch bleiben die Temperaturen mit 30 Grad Celsius in einem gemütlichen Bereich. Es folgt ein Tag mit einer Mischung aus Sonne und Wolken am 14. August. Bei dieser geringfügigen Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h und einer Temperatur, die das Quecksilber wieder auf 31 Grad klettern lässt, verspricht dieser Tag eine belebende Brise.

Die Wetterlage kühlt leicht ab auf 28 Grad Celsius am 15. und 16. August, wobei klare Himmel für bezaubernde Sonnenauf- und Untergänge sorgen. Mit etwas höherer Luftfeuchtigkeit von ungefähr 58% und 59% bleibt das Wetter in Calvià dennoch angenehm und lädt zu verschiedenen Aktivitäten an der frischen Luft ein.

Bei Sonnenaufgang um 5:02 und Sonnenuntergang um 18:46 Uhr am 15. August haben Sie ausreichend Zeit, das Beste aus Ihrem Tag zu machen. Der leichte Wind von 5 km/h trägt dazu bei, dass sich die sommerlichen Temperaturen durchweg angenehm anfühlen.

Sonnenreiches Fazit

Das Wetter in Calvià bleibt in der nächsten Woche optimal für alle, die die wunderschöne Natur und das vielfältige Freizeitangebot der Insel genießen möchten. Von kristallklare Buchten bis hin zu malerischen Wanderwegen, die sommerliche Wärme wird von vielen als Höhepunkt des Jahres angesehen. Calvià präsentiert sich einmal mehr als ein Ort, an dem die Sonne das ganze Jahr über zu Hause ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.8.2024, 00:59:26. +++