7-Tage-Wettertrend für Artà: Sonniges Mallorca erlebt sommerliche Tage (10.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Artà auf Mallorca

Es scheint, als wäre der Sommer in vollem Gange auf unserer wunderschönen Insel Mallorca. Die bevorstehende Woche im idyllischen Artà verspricht sonnige Tage, die geradezu perfekt sind für Ausflüge und Entspannung an den herrlichen Stränden oder für eine Reise ins Inland und seine malerischen Landschaften.

Hochsommer in Artà: Sonnenschein und angenehme Brisen

Mit der klaren Himmelsdecke und den damit einhergehenden hohen Temperaturen um 29°C, wie am 10. und 13. August 2024 erwartet, ist ein Aufenthalt im Freien mehr als verlockend. Ein dezentes Lüftchen sorgt dabei für eine angenehme Erfrischung.

Leichte Wolken und eine erfrischende Brise am 11. August

Am 11. August zeigt das Wetter in Artà ein wenig mehr Charakter mit verstreuten Wolken am Himmel. Die Temperaturen bleiben jedoch sommerlich bei etwa 28°C, und die Winde bleiben mild, was ein Zeichen für einen weiterhin entspannten Tag ist.

Sonnenbaden und Sternegucken: Ideale Bedingungen

Die folgenden Tage, besonders der 12. August mit klarem Himmel und der 15. und 16. August mit ungetrübter Sicht, laden ein zu Sonnenbaden oder, sobald die Dunkelheit hereinbricht, zu einem beeindruckenden Sternenhimmel, den man idealerweise bei einem Glas mallorquinischen Wein genießen kann.

Kleine Überraschung: Leichter Regen am 14. August

Eine kleine Abwechslung im Wettergeschehen erleben wir am 14. August mit leichtem Regen, der die Insel mit einer frischen Brise und gesundem Nass versorgt. Auch hier bleiben die Temperaturen wohltemperiert bei angenehmen 28°C.

Die Sonnenauf- und -untergänge in Artà

Ein ganz besonderer Aspekt des mallorquinischen Sommers sind die malerischen Sonnenauf- und -untergänge. In der Woche vom 10. bis zum 17. August 2024 erleben wir diese zwischen 04:54 Uhr und 05:01 Uhr morgens sowie 18:49 Uhr und 18:40 Uhr abends – Augenblicke, die man sich keinesfalls entgehen lassen sollte.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein und mildem Klima in Artà

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns eine Woche mit hervorragendem Wetter bevorsteht. Die gelegentliche Abwechslung durch Wolken oder einen leichten Regenschauer mag für kurze Momente für Erfrischung sorgen, doch die meiste Zeit wird uns das Wetter dazu einladen, die vielen Freizeitmöglichkeiten der Insel zu nutzen und uns von den warmen Temperaturen verwöhnen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:23:14. +++