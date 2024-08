7-Tage-Wettertrend für Binissalem: Unaufhaltsamer Sommer mit klarem Himmel und Hitze (10.8.2024)

Wetteraussichten für Binissalem, 10.08.-17.08.2024

In Binissalem zeichnet sich eine unverkennbar sommerliche Woche ab, die die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen lassen wird. Die kommenden sieben Tage versprechen ausgedehnte Sonnenstunden und die Möglichkeit, die warmen Abende im Freien zu genießen.

Heiße Tage und laue Nächte in Binissalem

Startend mit Samstag, dem 10.08.2024, erwartet die Bewohner und Besucher von Binissalem ein klarer Himmel mit Temperaturen, die auf 39°C klettern. Der Wind bleibt mit 2 km/h nahezu unspürbar, während die Luftfeuchtigkeit bei trockenen 14% liegt. Dies lässt die Atmosphäre besonders angenehm erscheinen und fördert somit Aktivitäten unter freiem Himmel.

Der Sonntag, 11.08.2024, bringt leichte Bewölkung, doch mit 37°C bleibt es heiß. Der Wind weht etwas spürbarer mit 3 km/h, und die Feuchtigkeit steigt auf 17%. Ein leichter Druckabfall auf 1015 hPa könnte für sensible Menschen spürbar sein.

Das gleiche warme Setting bietet der Montag, 12.08.2024, mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 38°C. Der leichte Windzug von 4 km/h und eine angenehme Feuchtigkeit von 15% runden das Bild ab.

Am Dienstag, 13.08.2024, mischen einige Wolken das strahlende Blau leicht auf, doch mit 38°C bleibt es weiter sommerlich. Der Wind nimmt etwas zu und weht mit 5 km/h, bei gleichbleibender Luftfeuchtigkeit und leicht fallendem Luftdruck.

Abkühlung und Niederschlag Mitte der Woche

Mitten in der Woche gibt es eine interessante Wende: Am Mittwoch, 14.08.2024, kühlt sich das Wetter mit mäßigem Regen deutlich ab und bringt ersehnte Erfrischung mit Temperaturen um die 26°C. Die Luftfeuchtigkeit macht einen Sprung auf satte 65%, was die sommerliche Hitze angenehm dämpft.

Die darauf folgenden Tage, Donnerstag und Freitag, präsentieren sich mit leichtem Regen und klarem Himmel, und mit Temperaturen von 32°C kehrt die sommerliche Wärme zurück.

Den Schlusspunkt der Woche setzt der Samstag, 17.08.2024, mit 33°C und einem klaren Himmel, der noch einmal zum Sonnenbad einlädt. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit nimmt ab, was das Wetter perfekt für Outdoor-Aktivitäten gestaltet.

Diese Wetterbedingungen bieten ideale Voraussetzungen, um das reichhaltige kulturelle und natürliche Angebot Binissalems zu erleben und sich von der Schönheit Mallorcas verzaubern zu lassen.

