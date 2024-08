7-Tage-Wettertrend für Campanet, Mallorca: Sonne, hohe Temperaturen und ein Wechsel zu Nässe (10.8.2024)

Stabiles Sommerwetter mit einer Prise Regen: Campanet genießt eine Woche voller Sonne

Die kommende Woche in CampanetCampanet ist geprägt von strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen, die selbst erfahrene Sommerliebhaber erfreuen dürften. Bewohner und Besucher Mallorcas können sich auf eine fast ungetrübte Woche freuen, die allerdings von einem kurzen nassen Intermezzo unterbrochen wird.

Ein strahlender Start in die Woche

Am Samstag, den 10. August 2024, klettert das Quecksilber auf heiße 35°C, und der Himmel präsentiert sich in seinem schönsten Blau ohne störende Wolken. Dabei bleibt es angenehm windstill, denn der Wind weht nur leicht mit 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 28% erfrischend gering, so dass die Hitze durchaus erträglich erscheinen sollte.

Der Sonnenaufgang ist für 4:55 Uhr vorgemerkt, und die Abenddämmerung entlässt uns um 18:51 Uhr in den milden Sommerabend.

Kleine Abkühlung gefolgt von klaren Tagen

Am Sonntag, den 11. August, bleibt es heiß, obwohl vereinzelte Wolken aufziehen. Mit 34°C weist das Thermometer fast identische Werte auf, und der Wind schlägt mit geringfügig abgeschwächter Intensität von 4 km/h zu Buche.

Während die Temperaturen am 12. und 13. August weiter auf 36°C steigen und uns auch die Sonne nicht im Stich lässt, zeigt das Barometer einen leichten Druckabfall. Trotz einer Luftfeuchtigkeit von 23% am Dienstag, dem 13. August, können wir also von einem strahlenden Himmel ausgehen, unterbrochen nur von gelegentlichen Lufthauchen.

Erfrischender Regen und eine Rückkehr zur Wärme

Der 14. August bringt eine bemerkenswerte Abwechslung mit sich. Einsetzender moderater Regen führt zu einer spürbaren Abkühlung auf 26°C, und die Luftfeuchtigkeit nimmt zu. Das Wasser könnte für einige eine willkommene Erfrischung sein – besonders nach der vorangegangenen Hitze.

Aber der Regen wird nicht lange andauern. Schon am 15. August zeigt sich das Wetter wieder von seiner milderen Seite mit leichtem Regen und einer Erwärmung auf 29°C. Die folgenden Tage, bis zum 17. August, bringen eine schrittweise Rückkehr zu klarem Himmel und Temperaturen, die bis auf 33°C ansteigen.

Wochenendausblick: Heiter und warm in Campanet

Das Wochenende in Campanet verspricht ein genussvolles Ende dieser vielseitigen Woche zu werden. Mit einem klaren Himmel als ständigen Begleiter und Temperaturen, die komfortabel im niedrigen 30er-Bereich liegen, können Einwohner und Touristen die Schönheit der Insel in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:25:59. +++