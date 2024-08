Aktuelle Wetterprognose für Maria de la Salut: Sommerhitze und vereinzelter Regen (10.8.2024)

Hochsommerliches Wetter in Maria de la Salut

Die kommende Woche verspricht für Einheimische und Touristen in Maria de la SalutMaria de la Salut eine wahre Hitzeperiode. Ab dem 10. August 2024 dürfen wir uns über mehrere Tage hinweg auf klares Himmelspanorama und hohe Temperaturen bis zu 37°C freuen. Doch auch der Niederschlag meldet sich mit leichten Regenschauern in der Wochenmitte zurück.

Sonniger Auftakt der Woche

Am Samstag, dem 10. August, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Ein klarer Himmel ohne Wolke in Sicht und ein Thermometer, das auf 36°C klettert, sind ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten. Der Wind weht sanft mit nur 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 24% liegt und der Luftdruck 1018 hPa beträgt.

Leichte Bewölkung am Sonntag

Trotz der vorausgesagten zerbrochenen Wolken bleibt das Thermometer am 11. August hoch und erreicht circa 35°C. Die etwas erhöhte Luftfeuchtigkeit von 29% dürfte kaum ins Gewicht fallen, und der Wind bleibt weiterhin mild.

Die Hitze setzt sich fort

Auch zu Wochenbeginn bleibt es sehr warm. Am 12. und 13. August können sich die Menschen in Maria de la Salut auf Temperaturen von bis zu 37°C einstellen, begleitet von einem klaren Himmel bzw. nur vereinzelten Wolken. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 18% am Dienstag, dem 13. August, während der Luftdruck leicht abfällt.

Willkommene Abkühlung

Zwischen dem 14. und dem 15. August ziehen Regenschauer auf, welche die Hitze mit Höchsttemperaturen von 31°C und 30°C ein wenig mildern. Die Luftfeuchtigkeit steigt an diesen Tagen auf 48% und die leichte Brise bleibt beständig.

Wetterbesserung zum Wochenende

Zum Ende der Woche, am 16. und 17. August, lässt der Regen nach und gibt den Blick auf einen klaren Himmel frei. Die Temperaturen steigen wieder an und erreichen Werte von 32°C und 34°C, während sich der Wind beruhigt und die Luftfeuchtigkeit auf ein angenehmes Niveau senkt.

Fazit und Ausblick

Die Woche in Maria de la Salut bietet eine breite Palette an sommerlichen Wetterbedingungen, die sowohl Sonnenanbeter als auch Liebhaber von kühleren Temperaturen zufriedenstellen wird. Von hitzigen Sonnentagen bis zu erfrischenden Regenschauern - das Wetter hält für jeden etwas bereit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:35:09. +++