Aktuelle Wettervorhersage für Marratxí: Sommerhitze und klare Nächte vom 10.08. bis 17.08.2024

Sommerliches Wetter dominiert in Marratxí

Die Sommerhitze hält weiterhin Einzug in Marratxí, Mallorca, und beschert den Einheimischen sowie Urlaubern eine Woche voller Sonnenschein und warmer Tage. Die Wetterlage präsentiert sich überwiegend klar mit Temperaturen, die zum Teil die 30-Grad-Marke überschreiten. Die Detailprognose der kommenden Tage verspricht sonnige Zeiten bei minimalen Abweichungen in der Wetterlage.

Detaillierte Wetterausblicke für die Woche

Am Samstag, den 10.08.2024, begrüßt uns Marratxí mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von stolzen 37 Grad Celsius. Die leichte Brise mit einem Wind von 4 km/h sollte für eine angenehme Abkühlung sorgen. In den frühsten Stunden wird die Sonne um 4:56 Uhr aufgehen und erst um 18:51 Uhr ihre Tagesbühne wieder verlassen.

Der Sonntag (11.08.) zeigt sich mit ein paar vereinzelten Wolken, doch hält das Thermometer weiterhin eine hohe Temperatur von 36 Grad. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an, und der Wind bleibt beständig bei einem leichten Lüftchen von 4 km/h.

Am Montag, dem 12.08., setzt sich das klare Wetter mit einer Höchsttemperatur von ebenfalls 36 Grad fort, begleitet von einem leicht erhöhten Wind von 5 km/h.

Die darauffolgenden Tage bis einschließlich Donnerstag (13.08. – 17.08.) kündigen abgesehen von leichtem Regen am 14. August durchgehend sonnige Verhältnisse an, wobei die Temperaturen nach dem Regentag am Mittwoch etwas nachgeben, aber dennoch im warmen Bereich bleiben.

Regenschauer als kurze Abkühlung

Ein flüchtiger Wechsel im Wetter werden wir am Mittwoch (14.08.) erleben, wenn leichter Regen die Hitze vorübergehend unterbricht und die Temperaturen auf angenehme 25 Grad herunterkühlt. Die Luftfeuchtigkeit macht einen Sprung nach oben und erreicht 68%, während der Luftdruck bei stabilen 1012 hPa liegt.

Doch schon ab Freitag (15.08.) kehrt die Sonne zurück und die Temperaturen klettern wieder. In Summe wird die Wetterlage in MarratxíMarratxí von Sonnenschein beherrscht werden, mit nur sporadischen, leichten Niederschlägen, die eine willkommene Abkühlung bieten.

Ausblick und Wettertrends

Wer in der nächsten Woche in Marratxí unterwegs sein wird, kann sich auf ideales Sommerwetter einstellen. Der klare Himmel und die warmen Temperaturen laden zu diversen Outdoor-Aktivitäten ein. Das Wetter sorgt für optimale Bedingungen, um Mallorcas Natur und Kultur in vollen Zügen zu genießen.

