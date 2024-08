Aktuelle Wettervorhersage für Selva: Heiße Sommertage mit geringen Niederschlagschancen – 10. bis 17. August 2024 (10.8.2024)

Ein Blick auf das Wetter in Selva: Hochsommerliche Temperaturen bestimmen die nächsten Tage

Die Besucher und Bewohner von Selva können sich auf eine Reihe von heißen, sonnigen Tagen freuen, wie die aktuelle Wettervorhersage deutlich macht. Der hohe Sommer ist in vollem Gange und zeigt sich von seinem besten, wenn auch sehr warmen, Seite.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang – Tageslicht in Selva

Die frühen Morgenstunden begrüßen die Inselbewohner bereits um 4:56 Uhr mit den ersten Strahlen der Sonne, während die Abende lange hell bleiben und erst um 18:51 Uhr in die Nacht übergehen.

Samstag, 10. August: Ein klarer Himmel und Höchsttemperaturen

Am Samstag, dem 10. August, erwarten wir mit bis zu 37°C das Maximum der Woche. Der Wind bleibt mit 3 km/h leicht und angenehm. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 20%, was einen trockenen Tag verspricht.

Sonntag, 11. August: Leicht bewölkt – angenehmes Klima in Selva

Trotz einiger zerstreuter Wolken bleibt es mit 36°C fast unverändert heiß. Windstille Verhältnisse sorgen weiterhin für eine ruhige Atmosphäre. Der leichte Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 23% ist kaum spürbar.

Die Wetterlage mitte August: Beste Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Beginnend mit dem 12. August bis zum 17. August setzt sich das hochsommerliche Wetter fort. Tagsüber erwarten uns klare Himmel, während die Temperaturen weiterhin in der oberen 30er-Marke bleiben. Auch der Wind bleibt moderat und wird die ansonsten drückende Hitze etwas abmildern.

Überraschender Temperaturabfall und Regen – ein kurzes Intermezzo

Am 14. August sorgt ein Wetterumschwung vorübergehend für Erfrischung, da moderate Regenfälle und eine Abkühlung auf 26°C erwartet werden. Die Feuchtigkeit steigt an diesem Tag auf 65% an.

Wiederanstieg der Temperaturen und sonnige Aussichten zum Wochenende

Nach dem kurzen feuchten Intermezzo steigen die Temperaturen ab dem 15. August wieder an und das Wetter klärt sich auf. In den Folgetagen bleibt es überwiegend sonnig und trocken.

Die Wetterlage bietet ideale Voraussetzungen für alle, die das sommerliche Mallorca in vollen Zügen genießen möchten. Sonnenanbeter, Wassersportler oder Wanderer – die Bedingungen könnten besser kaum sein.

