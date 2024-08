Ausführliche Wetterprognose für Consell auf Mallorca: 10.08.2024 bis 17.08.2024

Hochsommerliche Temperaturen und Sonnenschein pur: Wetteraussichten für Consell

Die Woche in Consell, Mallorca, präsentiert sich als eine wahre Einladung an alle Sonnenanbeter und Freunde des mediterranen Sommerklimas. Mit klarblauem Himmel und Temperaturen, die fast täglich an der 40-Grad-Marke kratzen, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite.

Sonnige Aussichten und eine kleine Abkühlung in Sicht

Am Samstag, den 10. August 2024, erwartet die Einheimischen und Urlauber in Consell ein nahezu perfekter Sommertag mit einem makellosen klaren Himmel, einer Höchsttemperatur von stolzen 39°C und einer leichten Brise, die für minimale Abkühlung sorgt.

Die scattered clouds am 11. August mischen wenig in das sommerliche Treiben ein, und die Temperaturen halten sich bei angenehmen 37°C aufrecht. Auch der 12. und 13. August versprechen ähnliche Bedingungen, wobei am Mittwoch ein paar vereinzelte Wolken den Himmel zieren werden.

Ein Wendepunkt zeichnet sich jedoch am 14. August ab, wenn moderater Regen die grandiosen Hitze etwas dämpft und die Temperaturen auf 26°C sinken lassen wird.

Im Nachklang der Abkühlung kündigen sich für 15. und 16. August leichte Regenschauer an, die jedoch nicht von Dauer sind und von einem klarem Himmel abgelöst werden – die Temperaturen stabilisieren sich wieder bei angenehmen 32°C.

Den Abschluss der Wetterwoche bildet ein weiterer sonniger Tag am 17. August, wo die Quecksilbersäule auf 33°C klettert.

Details zur täglichen Wetterlage in Consell

Die Sonne wird uns in dieser Woche früh morgens begrüßen, wobei der früheste Sonnenaufgang um 4:56 Uhr und der späteste um 5:03 Uhr stattfinden wird. Die Abende bleiben lang, mit Sonnenuntergängen, die erst nahezu um 19 Uhr das Tageslicht verabschieden.

Der Luftdruck und die Feuchtigkeit variieren geringfügig im Verlauf der Woche, was zusammen mit den Windverhältnissen für ein angenehmes Klima ohne drückende Hitze sorgen dürfte.

Tipps für Aktivitäten unter der mallorquinischen Sonne

Sie planen einen Aufenthalt in Consell oder sind bereits vor Ort? Nutzen Sie das strahlende Wetter für Ausflüge in die Natur, genießen Sie die einladenden Temperaturen am Strand oder erkunden Sie die charmanten Straßen der Insel. Vergessen Sie jedoch nicht, sich angemessen vor der Sonne zu schützen – die UV-Intensität ist nicht zu unterschätzen.

Und für diejenigen, die eine Pause von der Hitze suchen, bietet der erwartete Regen Mitte der Woche eine willkommene Erfrischung und die perfekte Gelegenheit, die Insel auch unter anderen Wettervoraussetzungen zu erleben.

Fazit zur Wetterlage in Consell

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterbedingungen in Consell für die kommende Woche größtenteils ideal für Sommerspaß und Outdoor-Aktivitäten sind. Mit nur wenigen Regentropfen auf der Vorhersagepalette und ansonsten hohen Temperaturen, klarem Himmel und leichten Winden, ist dies die perfekte Zeit, das traumhafte Mallorca in all seiner Pracht zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:27:29. +++