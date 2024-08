Heiße Tage und Tropennächte: Das Wetter in Alaró vom 10.8.2024 bis 17.8.2024 (10.8.2024)

Wetterprognose für Alaró: Eine Woche voller Sonnenschein und Sommerhitze

Wer derzeit einen Urlaub in Alaró plant, darf sich auf eine sonnenverwöhnte Woche mit hochsommerlichen Temperaturen freuen. Bis auf eine kurze, erfrischende Abkühlung bleibt das Wetter konstant warm und lädt zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten ein.

Wetterhighlights der Woche in Alaró

Klare Himmel dominieren die ersten Tage der kommenden Woche. Am Samstag, dem 10. August 2024, erreichen die Temperaturen in Alaró einen Höchststand von sengenden 39 °C, begleitet von einem leichten Wind mit nur 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt dabei angenehme 15%.

Die folgenden Tage, 11. und 12. August, bringen ebenfalls heiße 37 °C und 38 °C. Vereinzelte Wolken am Sonntag werden der blendenden Sonne kaum im Wege stehen, und ein lauer Wind bietet wenig Kühlung in den schattenarmen Mittagsstunden. Mit einem anhaltenden Luftdruck von über 1010 hPa steht einem stabilen Hochdruckgebiet nichts im Weg.

Der 13. August präsentiert sich mit 37 °C und einigen wenigen Wolken am Horizont, während der Wind leicht auf 4 km/h auffrischt. Wer Schatten sucht, wird diesen vor allem in den Gärten und unter den zahlreichen Palmen Alarós finden.

Zwischendurch eine ersehnte Abkühlung

Am 14. August, erwarten die Bewohner und Besucher Alarós eine Abkühlung in Form von moderatem Regen. Die Temperaturen sinken auf wohlige 25 °C, was eine willkommene Erleichterung von der anhaltenden Hitze der Vortage bietet. Mit steigender Luftfeuchtigkeit von 67% und andauerndem leichten Wind bleibt das Klima angenehm für alle Aktivitäten.

Anschließend klart der Himmel wieder auf, und der 15. und 16. August versprechen mit 31 °C eine Rückkehr zu Sonnenschein und trockenem Wetter. Der finale Tag dieser sonnigen Woche, der 17. August, heizt mit 33 °C und durchgehend klarem Himmel noch einmal richtig ein.

Wetterbedingungen und Tipps für kommende Woche

Besucher sollten bedenken, dass die hohen Temperaturen und die starke UV-Strahlung Schutzmaßnahmenwie Sonnencreme, Hut und ausreichend Flüssigkeitszufuhr erfordern. Die lauen Abendstunden mit Sonnenuntergängen um kurz vor 19:00 Uhr laden zu ausgedehnten Spaziergängen und gemütlichen Weinproben in der Landschaft von Alaró ein.

Die Nachttemperaturen fallen in dieser Zeit selten unter 20 Grad, was die Nächte zu sogenannten Tropennächten macht.

Genießen Sie die warmen Tage und tropischen Nächte, die Alaró Ihnen in der nächsten Woche zu bieten hat!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:20:43. +++