Heißes Sommerwetter in Costitx: Die 7-Tage-Prognose (10.8.2024)

Die aktuelle Hitzewelle erreicht Costitx

Während die Insel Mallorca in das Herz des Sommers eintaucht, erlebt Costitx einige der heißesten Tage des Jahres. Ein prächtiges Wetter mit strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen dominieren die Wettervorhersage für die kommenden sieben Tage.

Sonnige Aussichten und Spitzenwerte bis zu 38 Grad

Am 10. August 2024 erwartet die Bewohner und Besucher von Costitx ein makellos klarer Himmel bei einer Höchsttemperatur von heißen 38 Grad Celsius. Ein leichter Wind von 4 km/h sowie eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit von 17% sorgen jedoch für etwas Erleichterung.

Wetterumschwung noch nicht in Sicht

Am Folgetag, dem 11. August, ziehen einige Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben mit 37 Grad in einem ähnlichen Bereich. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht ab und sorgt für fast windstille Bedingungen mit nur 3 km/h. Dies könnte in Kombination mit der steigenden Luftfeuchtigkeit von 20% das Hitzeempfinden verstärken.

Beständige Wetterlage bis Mitte August

Das wiederkehrende Muster von klarem Himmel hält auch an den darauf folgenden Tagen an, mit Temperaturen, die stetig um die 38-Grad-Marke pendeln. Der 12. und 13. August werden von wenigen Wolkenfeldern geprägt sein, die der Sonne kaum Einhalt gebieten.

Leichte Abkühlung und Niederschläge erwartet

Erst zum 14. August wird ein spürbarer Temperatursturz auf 29 Grad und leichter Regen eine willkommene Abkühlung bringen. Zu diesem Zeitpunkt steigt die Luftfeuchtigkeit auf 52%, was für die Vegetation von Costitx eine Erfrischung bedeutet.

Kurzer Regen folgt weiterhin sommerliche Hitze

Auch die darauf folgenden Tage bleiben wechselhaft, wobei der Regen am 15. August noch weiterleben wird. Die Temperaturen erholen sich jedoch rasch und erreichen bis zum 17. August wieder behagliche 35 Grad bei klarem Himmel.

Die Bürger und Gäste in Costitx können sich also auf eine Woche voller Sonnenschein, hoher Temperaturen und nur gelegentlichen Regenschauern freuen. Ideal also für alle Sonnenanbeter und Wasserratten, um die sommerliche Freude Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:27:51. +++