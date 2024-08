Hochsommerliches Wetter in Montuïri: Die 7-Tage-Prognose für warme Augusttage (10.8.2024)

Aktuelle Wetterlage in Montuïri: Eine Woche voller Sonne erwartet Sie!

Das kleine malerische Örtchen Montuïri auf unserer schönen Insel Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Der Hochsommer hält Einzug und bringt viel Sonnenschein und warme Temperaturen, die das Herz jedes Sonnenanbeters höherschlagen lassen könnten.

10. August 2024: Ein strahlender Start in die Woche

Zu Beginn unserer 7-Tage-Wetterprognose erstrahlt Montuïri unter einem klaren Himmel. Mit einer Höchsttemperatur von 37°C und einem sanften Wind von 5 km/h ist ein optimaler Tag für alle Aktivitäten im Freien zu erwarten. Der minimale Feuchtigkeitsgehalt von 19% und der Luftdruck von 1017 hPa verheißen ein angenehmes Klima. Der Tag beginnt früh, da die Sonne bereits um 4:56 Uhr aufgeht und erst um 18:50 Uhr untergeht.

Wechselnd bewölkt am 11. August

Der folgende Tag bringt leichte Veränderungen mit sich: Die Temperaturen sinken leicht auf eine immer noch beachtliche Höchstmarke von 36°C. Dabei ziehen einige Wolken auf, doch diese dürften den Urlaubsgenuss nicht trüben. Windstille Verhältnisse herrschen mit einer mäßigen Brise von 4 km/h und eine geringfügige Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 23% wird bemerkbar sein. Der Luftdruck geht etwas zurück auf 1015 hPa. Erneut verspricht der Tag langanhaltendes Tageslicht mit Sonnenaufgang um 4:57 Uhr und Sonnenuntergang um 18:49 Uhr.

Hochsommer setzt sich fort: Klarer Himmel am 12. und 13. August

Die darauf folgenden Tage, der 12. und 13. August, präsentieren sich unter einem überwiegend klaren Himmel. Mit Temperaturen von 37°C und 36°C ist es ratsam, den Sonnenschutz nicht zu vergessen. Ein leichter Wind erfrischt mit 6 km/h und bringt einen Hauch Kühlung in die heißen Tage. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 21% am 12. August und 18% am 13. August relativ niedrig, was sich positiv auf das Allgemeinbefinden auswirken dürfte.

Kurze Abkühlung: Leichter Regen am 14. und 15. August

Die Abkühlung kündigt sich an: Am 14. und 15. August erwartet uns ein Temperaturrückgang auf 32°C und 31°C. Leichter Regen könnte für ersehnte Erfrischung sorgen und die Natur der Insel bewässern. Die Luftfeuchtigkeit steigt sprunghaft auf 42% am 14. August und leicht ab auf 41% am 15. August. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 6 km/h und 7 km/h frisch, während der Luftdruck sich stabilisiert und wieder ansteigt.

Angenehmes Finale: Rückkehr des klaren Himmels zum Wochenende

Zum Abschluss der Woche verschwindet der kurzweilige Regen und die klaren Himmel kehren zurück. Am 16. August erwarten uns angenehme 33°C und am 17. August ein leichter Anstieg auf 34°C. Der Wind beruhigt sich auf eine leichte Brise mit 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit nimmt wieder eine gemäßigte Form an. Der Sonnenauf- und -untergang verschiebt sich leicht, dennoch können wir uns auf lange Tage freuen.

Ob bei einem Ausflug aufs Land oder entspannten Stunden am Strand, die kommende Woche in Montuïri verspricht traumhafte Bedingungen für unvergessliche Sommererlebnisse!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:36:16. +++