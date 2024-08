Prognose: Hochsommerliche Temperaturen und Sonnenschein in Deià – Ihre Wettervorschau für die kommende Woche (10.08.2024 bis 17.08.2024)

Hochsommer in Deià: Sonnenschein und Strandwetter dominieren die Woche

Wer aktuell in Deià verweilt oder seinen Urlaub plant, darf sich auf eine hochsommerliche Woche freuen. Mallorca wird seinem Ruf als Sonneninsel einmal mehr gerecht: Strahlender Sonnenschein, klare Himmel und warme Temperaturen sind das Highlight der kommenden Tage, bevor Mitte der Woche ein kurzer Regenguss für Abkühlung sorgt.

Die Wetteraussichten für Deià im Detail

Am Samstag, dem 10. August 2024, begrüßt uns Deià mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf sommerliche 35°C ansteigen. Der Wind weht leicht mit nur 2 km/h – ideal für eine entspannte Zeit am Strand oder die Erkundung der idyllischen Gassen Deiàs.

Sonnenauf- und -untergang in Deià: Die Sonne entsteigt dem Horizont um 4:57 Uhr und taucht die Landschaft in ein malerisches Licht, bevor sie um 18:52 Uhr wieder untergeht und einen lauen Sommerabend einläutet.

Von Sonntag, dem 11. August 2024, bis Dienstag, dem 13. August 2024, setzt sich das sonnige Wetter fort, wobei ein paar vereinzelte Wolken am Himmel zu sehen sein werden. Mit Temperaturen um die 34°C bleibt es unverändert warm und ein leichter Wind sorgt für ein angenehmes Lüftchen.

Mitte der Woche gibt es eine kleine Abkehr von der Sonnendominanz: Am Mittwoch, dem 14. August 2024, erwarten Sie moderate Regenfälle und eine Abkühlung auf 26°C, die jedoch als willkommene Erfrischung nach den heißen Tagen wirken mag. Der Niederschlag lässt auch am Donnerstag, dem 15. August 2024, nicht nach, allerdings steigen die Temperaturen wieder auf 30°C an.

Die Aussichten zum Ende der Woche verbessern sich wieder mit einem klaren Himmel und angenehmen 30°C am Freitag, sowie 31°C am Samstag, womit sich das typische sommerliche Mallorca-Wetter wieder zeigt. Trotz einiger Wolken bleibt es trocken und lädt zum Verweilen im Freien ein.

Die Woche in Deià endet, wie sie begonnen hat: Sonnenreich und warm. Freuen Sie sich darauf, die Abendsonne gemütlich bei einem Glas lokale Spezialitäten zu genießen, während Sie dem sanften Plätschern des Meeres zuhören.

Auch die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck spielen mit angenehmen Werten mit. So bleibt die Witterung beständig und bietet tolle Bedingungen für Urlauber und Einheimische gleichermaßen.

Der vergängliche Sommertraum von Deià: Ihre Wetterwoche im Überblick

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:28:22. +++