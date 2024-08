Sencelles: Sonnige Aussichten und steigende Temperaturen im August 2024 (10.8.2024)

Sommerwetter in Sencelles: Hochsommerliche Temperaturen dominieren die Prognose

Die Sommerzeit ist in vollem Gange, und die Wettervorhersage für Sencelles verspricht anhaltend heiße Tage unter dem klaren mallorquinischen Himmel. In der kommenden Woche zeigt sich das Wetter von seiner sonnigen Seite, mit Temperaturen, die das Thermometer fast zum Glühen bringen.

Helle Tage und warme Nächte: Das aktuelle Wetter in Sencelles

Zum Wochenanfang begrüßt uns in Sencelles ein klarer Himmel und eine Tageshöchsttemperatur von 39°C. Der Wind weht leicht mit gerade einmal 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 14%. Der Luftdruck stabilisiert sich bei 1017 hPa, was auf eine beständige Wetterlage hindeutet. Mit dem Sonnenaufgang um 4:56 Uhr und dem Sonnenuntergang um 18:51 Uhr können Einwohner und Besucher den verlängerten Tag in vollen Zügen genießen.

Die Wetteraussichten für den Rest der Woche

In den Folgetagen variieren die Wetterbedingungen in Sencelles nur minimal. Die Temperaturen bewegen sich konstant zwischen 38°C und einem erfrischenden Tief am 14.8.2024 von 29°C bei leichtem Regen. Auch der Wind bleibt mit 3-6 km/h recht sanft, eine leichte Brise, die die Sommerhitze angenehm macht.

Am 14. August ist mit einer höheren Luftfeuchtigkeit von 55% und leichtem Regen zu rechnen, was eine willkommene Abkühlung für die trockenen Sommertage darstellt. Der Regen setzt sich mit milder Intensität am 15.8. weiter fort, doch dann kehrt das klare Himmelspanorama zurück und rundet die Woche mit Temperaturen von bis zu 34°C ab.

Wetterprognose und Temperaturen für Sencelles im 7-Tage-Überblick

Während das Wetter in Sencelles größtenteils stabil und warm bleibt, lohnt es sich, auf die kurze Abkühlung Mitte August zu achten und Aktivitäten entsprechend zu planen. Dennoch, die sommerliche Hitze kehrt schnell zurück und verspricht unbeschwerte Tage unter der mallorquinischen Sonne.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:43:58. +++