Sonnige Aussichten in Santanyí: Ihre Wetterprognose vom 10.8.2024 bis 17.8.2024 (10.8.2024)

Strahlendes Wetter und sommerliche Temperaturen in Santanyí

Willkommen zu Ihrer umfassenden Wettervorhersage für Santanyí auf der beliebten Insel Mallorca. Die kommende Woche verspricht sonnige Tage und klare Nächte, ideal für alle Urlaubsaktivitäten und zur Entspannung unter dem blauen Himmel der Balearen. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was das Wetter für Sie bereithält.

Sommerfreuden dank klarer Himmel und mildem Wind

Der 10. August 2024 eröffnet die Woche mit einem wolkenlosen Himmel und einer Höchsttemperatur von 31°C. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h sorgt für eine angenehme Meeresbrise, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 44% liegt. Genießen Sie den Tag bei einem Spaziergang an der Strandpromenade oder bei einem Eis in einem der gemütlichen Cafés von Santanyí.

Der folgende Tag, 11. August 2024, verwöhnt uns ebenfalls mit sommerlichen 31°C und bietet vereinzelte Wolken am Himmel. Ein gleichbleibender Wind und eine leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit kündigen jedoch eine kleine Abkühlung an, die in der Atmosphäre schlummert.

Beständiges Wetter setzt sich fort

Der 12. und 13. August 2024 versprechen weiterhin klares bis leicht bewölktes Wetter, wobei die Temperaturen auf angenehme 30°C sinken. Optimale Bedingungen für Ihren Urlaub auf Mallorca, sei es für Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur zum Entspannen im Schatten der Pinien.

Am 14. August 2024 mag ein leichter Regen für eine willkommene Erfrischung sorgen. Mit einer mäßigen Brise von 8 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 53% können Sie den Tag mit einem ungestörten Buch oder einem Besuch im lokalen Markt von Santanyí verbringen.

Klare Abende und kühle Nächte - Perfekt für Sternenbeobachtungen

Zum Ende der Woche, vom 15. bis 17. August 2024, setzt sich das klare Wetter fort. Die Temperaturen bleiben stabil bei um die 29°C. Die Luftfeuchtigkeit hält sich im angenehmen Bereich und der Wind flaut etwas ab. Das ist die perfekte Zeit, um den nächtlichen Himmel von Mallorca zu bewundern, ohne dass die Wärme des Tages den Komfort beeinträchtigt.

Abschließende Gedanken zur Wetterlage in Santanyí

Zusammengefasst erwartet Sie eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Wärme in Santanyí. Vergessen Sie nicht, ausreichend Sonnenschutz zu verwenden, denn die UV-Strahlung kann trotz der milden Brise stark sein. Die Abende laden zu gemütlichen Stunden ein und bieten die Gelegenheit, das kulturelle Angebot Santanyís zu erkunden.

