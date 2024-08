Sonnige Aussichten in Ses Salines: 7-Tage-Wettertrend vom 10. bis 17. August 2024 (10.8.2024)

Wetterprognose für Ses Salines: Der Hochsommer hält an

Die Bewohner und Besucher von Ses Salines können sich auf eine weitere Woche voller Sonnenschein und angenehmen Temperaturen freuen. Der Hochsommer auf der wunderschönen Insel Mallorca zeigt sich von seiner besten Seite und sorgt für ideale Bedingungen, um das vielfältige Freizeitangebot in vollen Zügen zu genießen.

Wettertrend für die Woche vom 10. August bis 17. August 2024

Samstag, 10. August: Mit einem klaren Himmel startet die Woche. Die Temperaturen erreichen sommerliche 32 Grad Celsius, und mit einem leichten Wind von 6 km/h sowie einer Luftfeuchtigkeit von 43% ist es ein perfekter Tag, um die Sonne Mallorcas zu genießen. Sonntag, 11. August: Ein paar Wolken ziehen auf, dennoch bleibt es mit 31 Grad Celsius sommerlich warm. Der Wind bleibt konstant bei 6 km/h, und höhere Luftfeuchtigkeit von 51% lässt es etwas schwüler erscheinen. Montag, 12. August: Der klare Himmel kehrt zurück und bietet erneut beste Voraussetzungen für alle Outdoor-Aktivitäten. Die Temperaturen bleiben bei 31 Grad Celsius, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 56% an. Dienstag, 13. August: Mit vereinzelten Wolken und 30 Grad Celsius sorgen sanfte Brisen für eine angenehme Abkühlung. Der Wind lässt mit 5 km/h etwas nach; die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 55% konstant. Mittwoch, 14. August: Die Wetterlage ändert sich leicht, und es kann zu leichtem Regen kommen, wobei die Temperaturen bei angenehmen 30 Grad Celsius liegen. Mit etwas stärkeren Winden von 7 km/h bleibt das Wetter erfrischend. Donnerstag, 15. August: Der Himmel klärt wieder auf und zeigt sich strahlend blau. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf 29 Grad Celsius. Eine leichte Brise von 8 km/h und eine moderate Luftfeuchtigkeit sorgen für einen angenehmen Tag. Freitag, 16. August: Mit unverändert klarem Himmel hält die angenehme Wetterlage an, obwohl die Tagestemperaturen auf 28 Grad Celsius sinken. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich minimal. Samstag, 17. August: Der Tag zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und Temperaturen um 29 Grad Celsius. Die Bedingungen sind perfekt, um die Insel und ihre Natur zu erkunden. Die Woche in Ses Salines präsentiert sich als Musterbeispiel eines mediterranen Sommers mit viel Sonnenschein und vereinzelten leichten Regenschauern, die für Abkühlung sorgen. Mit milden Abendtemperaturen und einer leichten Brise sind die Bedingungen ideal, um lange Abende im Freien zu verbringen - sei es bei einem Spaziergang am Strand oder einem Essen unter freiem Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:44:36. +++