Sonniges Hochsommerwetter in Felanitx: Eine Wetteraussicht für die Woche vom 10. August bis zum 17. August 2024 (10.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Wärme prägen das Wetter in Felanitx

Die neuesten Wettervorhersagen für Felanitx auf Mallorca versprechen eine Woche voller Sonne und hoher Temperaturen, die typisch für die Mittelmeerinsel sind. Ein kurzer Blick auf die Wetterprognose verrät uns, dass die Hochsaison in vollen Zügen genossen werden kann. Im Folgenden finden Sie einen detaillierten Überblick über das Wetter in Felanitx für die kommende Woche.

Die aktuelle Wetterlage in Felanitx: Ein echter Hochsommer!

Nach einem klaren und warmen Start in die Woche, mit Höchsttemperaturen von 34°C am Samstag, dem 10. August, sehen wir eine Fortsetzung der sommerlichen Hitze mit leichtem Abfall der Temperaturen. Der Montag kündigt sich mit 32°C und einem Mix aus Sonne und Wolken an, der für eine willkommene Erleichterung sorgen könnte. Doch das Highlight der Woche dürfte der leichte Regen am Donnerstag sein, der die Temperaturen auf angenehme 32°C senkt, bevor sie wieder auf bis zu 31°C am Wochenende ansteigen.

Details zum Tageslicht und den klimatischen Bedingungen

Mit Sonnenaufgängen zwischen 4:55 und 5:02 Uhr und Sonnenuntergängen zwischen 18:43 und 18:49 Uhr bietet Felanitx lange Tage, die ideal sind, um die Insel zu erkunden oder am Strand zu entspannen. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich in moderaten Bereichen von etwa 31% bis 47%, während der Wind eher sanft mit Geschwindigkeiten zwischen 5 und 8 km/h weht. Der Luftdruck, der mit dem Wetter zusammenhängt, schwankt leicht und deutet auf stabile Verhältnisse hin.

7-Tage-Wettertrend für Felanitx

Die Woche präsentiert sich in Felanitx mit einem beständigen Wettercharakter. Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Wettertrends für die kommende Woche:

Empfehlungen für Einwohner und Besucher

Mit einer derart stabilen Wetterlage ist es die perfekte Zeit, um die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten auf Mallorca zu genießen. Beachten Sie jedoch, dass trotz des klaren Himmels eine ausreichende Sonnencreme mit hohem Schutzfaktor empfohlen wird, und denken Sie an ausreichend Flüssigkeitszufuhr, um den Sommer in Felanitx voll auskosten zu können.

