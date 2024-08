Sonniges Wetter und leichte Abkühlung: Die 7-Tage-Prognose für Sóller auf Mallorca (10.8.2024)

Wetteraussichten für Sóller: Ein strahlender Sommer in Sicht

Das Balearenjuwel Mallorca präsentiert sich in der kommenden Woche in der Region Sóller von seiner besten Seite. Sonnenanbeter und Urlauber können sich auf zahlreiche Stunden unter einem klaren Himmel freuen, während die Temperaturen ein sommerliches Niveau halten. Die Wetterprognose für die nächsten Tage verspricht warme Tage mit einer leichten Abkühlung zum Wochenende hin.

Tägliche Wetterentwicklung in Sóller

Am Samstag, den 10. August 2024, starten wir mit brütender Hitze von 36°C und einem wolkenlosen Himmel. Mit einem leichten Wind von 2 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 33% wird es ein perfekter Tag für alle Freiluftaktivitäten sein.

Der Sonntag, 11. August, zeigt sich mit 35°C und vereinzelt auftretenden Wolkenfeldern. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an auf 36%, bei einem schwach zunehmenden Wind von 3 km/h.

Am Montag, den 12. August, kehrt der klare Himmel zurück, worunter die Temperaturen konstant hoch bleiben und 35°C erreichen. Eine frische Brise mit 3 km/h begleitet den Tag, was die moderate Luftfeuchtigkeit von 33% gut erträglich macht.

Ein paar Wolken ziehen am Dienstag, 13. August, auf und bringen leichte Entspannung von der Hitze. Es herrschen angenehme 35°C mit einer Luftfeuchtigkeit von 35% und gleichbleibenden Windverhältnissen.

Interessante Wetterentwicklungen treten am Mittwoch, 14. August, auf. Ein Temperrückgang auf 25°C begleitet von mäßigem Regen und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 72% sorgt für eine willkommene Abkühlung und eine erfrischende Pause von der Hitze der Vortage.

Die Wetterberuhigung setzt sich am Donnerstag, 15. August, mit 30°C und leichtem Regen fort. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%, was zu einem angenehmen Klima beiträgt. Der Wind weht weiterhin mäßig mit 4 km/h.

Zum Ende der Wetterwoche erleben wir am Freitag, 16. August, und Samstag, 17. August, wieder einen strahlenden Himmel mit Temperaturen um die 30°C und 32°C ohne nennenswerten Niederschlag. Eine leichte Brise und eine angenehm moderate Luftfeuchtigkeit runden das Szenario ab.

Wetter-Highlights für Freiluftaktivitäten

Für Wanderer, Strandbesucher und Kulturerlebende bietet die Region Sóller ideale Bedingungen. Insbesondere die klaren Abende laden zu ausgiebigen Spaziergängen und gemütlichen Abenden in den zahlreichen Restaurants und Cafés ein. Die Sonne grüßt schon früh um 4:56 Uhr am Anfang der Woche und verabschiedet sich erst gegen 18:52 Uhr, was lange Tage voller Sonnenschein und mediterranem Lebensgefühl verspricht.

Beachten Sie den leichten Temperaturabfall in der Mitte der Woche, der eine gute Gelegenheit für ausgedehnte Erkundungstouren ohne die Hitze des Hochsommers bietet. Unser Tipp: Packen Sie eine leichte Jacke für die kühleren Abendstunden ein.

