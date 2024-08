Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Das Wetter in Palma vom 10.08. bis 17.08.2024

Wetterprognose für Palma de Mallorca: Eine Woche voller Sonne!

Wenn Sie aktuelle Informationen zum Wetter in Palma de Mallorca suchen, sind Sie hier genau richtig. Vom 10. bis zum 17. August erleben die Inselbewohner und Urlauber eine Woche mit hochsommerlichen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel.

Wetter-Highlights der kommenden Tage in Palma

Am Samstag, den 10. August 2024, dürfen sich Einheimische und Touristen auf einen klaren Himmel bei strahlenden 35°C freuen, die von einer leichten Brise mit 5 km/h begleitet werden. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 33%, was für angenehme Bedingungen sorgt. Sonnenanbeter sollten bereits um 4:57 Uhr wach sein, um den Sonnenaufgang zu bewundern, bevor der Tag um 18:52 Uhr mit dem Sonnenuntergang ausklingt.

Sonntag und Montag, den 11. und 12. August, setzt sich das idyllische Wetter mit klarem Himmel und Temperaturen um die 34°C fort. Die Winde bleiben sanft, und der Sonnenauf- und -untergang ist kaum anders als am Vortag.

Die Mitte der Woche bringt eine kleine Änderung: Am Dienstag, dem 13. August, präsentiert sich der Himmel mit einigen wenigen Wolken - die Temperaturen bleiben jedoch bei warmen 33°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind bleiben konstant, was das Wetter weiterhin angenehm macht. Am Mittwoch, den 14. August, zeigt sich ein wenig Regen bei 26°C, was eine willkommene Abkühlung verspricht.

Der Donnerstag bringt weiteren leichten Regen bei jedoch bereits wieder ansteigenden 31°C, bevor am Freitag und Samstag, den 15. und 16. August, erneut der klare Himmel bei sommerlichen Temperaturen von 29 bzw. 30°C dominiert.

Zum Ende des Prognosezeitraums, am Sonntag, dem 17. August, erwartet Sie weiterhin schönes Wetter mit klarem Himmel und wohligen 30°C.

Trend und Empfehlungen

Die Wetteraussichten für Palma de MallorcaPalma verheißen eine hervorragende Woche, um die Insel in all ihren Facetten zu genießen. Es empfiehlt sich, ausreichend Sonnenschutz zu verwenden und während der Mittagsstunden Schattenplätze aufzusuchen, um die Hitze gut zu überstehen. Der kurze Regenschauer zur Wochenmitte kann für kulturelle Indoor-Aktivitäten genutzt werden.

Resümee

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Palma de Mallorca in der kommenden Woche ein wahres Sommerparadies sein wird, das alle Voraussetzungen bietet, um die Urlaubstage voll und ganz auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:37:19. +++