Strahlendes Sommerwetter in Petra: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen (10.8.2024)

Sonnige Aussichten für Petra

Wenn das Meer und die malerischen Landschaften von Mallorca unter einem leuchtend blauen Himmel liegen, wissen wir: der perfekte Sommer auf unserer Trauminsel hat begonnen. Die kommende Woche verspricht genau solche Bedingungen in Petra, einer der charmanten Gemeinden im Herzen der Insel.

Wettertrends für die Woche vom 10. bis 17. August 2024

Beginnend mit dem heutigen Samstag, dem 10. August, erstrahlt Petra in voller Sonnenpracht. Ein wolkenloser Himmel und eine Durchschnittstemperatur von 26°C laden zu diversen Outdoor-Aktivitäten ein. Der Wind zeigt sich von seiner sanften Seite und weht mit etwa 6 km/h.

Sonnenaufgang und -untergang schaffen lange, warme Sommerabende, ideal für Spaziergänge durch Petras malerische Gassen. Heute kündigt sich der Tag bereits um 03:02 Uhr an und weicht erst wieder um 16:24 Uhr der Nacht.

Die Woche setzt sich mit ähnlichen Bedingungen fort. Am Sonntag, den 11. August, bleibt das Wetter klar bei leicht gesunkenen Temperaturen von 25°C, während der Wind weiterhin mild bleibt.

Der Montag, 12. August, zeigt eine leichte Erwärmung auf 27°C, was die Küsten von Petra zum perfekten Ort für Sonnenanbeter und Wassersportfans macht. Auch die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 23%, während der Luftdruck mit 1008 hPa stabil bleibt.

Der Dienstag steigert das Thermometer auf 29°C, und die Sonne regiert ungehindert weiter im Himmel über Petra, bei weiterhin geringer Windgeschwindigkeit.

Mitte der Woche erleben wir den Höhepunkt dieser sonnenverwöhnten Periode: Der Mittwoch und Donnerstag verwöhnen uns mit Höchstwerten von jeweils 30°C, was Petra in ein wahres Sommerparadies verwandelt. Perfektes Wetter, um die Schönheit von Mallorcas Stränden und der ländlichen Umgebung in vollen Zügen zu genießen.

Der Freitag läutet das bevorstehende Wochenende mit leicht abkühlenden 29°C und sinkender Luftfeuchtigkeit ein, was die Bedingungen für Ausflüge und Aktivitäten ideal macht.

Zum Abschluss der Woche, am Samstag den 17. August, erreicht Petra erneut Temperaturen von 30°C, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf einen Tiefststand von 14%, was für überaus angenehmes Wetter sorgt. Der Sonnenaufgang um 03:06 Uhr und Sonnenuntergang um 16:18 Uhr versprechen einen weiteren langen und herrlichen Sommertag.

