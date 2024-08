Traumhaftes Sommerwetter in Valldemossa: Hitze und Sonnenschein dominieren die Woche (10.8.2024)

Das herrliche Augustwetter in Valldemossa lädt zum Verweilen ein

Valldemossa erwartet Sie in der kommenden Woche mit perfektem Sommerwetter. Tauchen Sie ein in die bezaubernde Atmosphäre des mallorquinischen Dorfes unter einem fast durchgängig klaren Himmel. Die Tagestemperaturen liegen gemäß der neuesten Wettervorhersagen bei sommerlich warmen 33 bis 34 Grad Celsius, während leichter Regen in der zweiten Wochenhälfte für eine angenehme Abkühlung sorgt.

Heißer Start in die Woche mit klarem Himmel

Am 10.8.2024 startet die Woche mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die tagsüber auf bis zu 34 Grad Celsius ansteigen. Mit einem sanften Wind von nur 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 42 % lässt sich der Tag hervorragend am Strand oder bei einer Wanderung durch die umliegende Natur genießen.

Geringe Bewölkung und anhaltend hohe Temperaturen

Die folgenden Tage bis zum 13.8.2024 bleiben überwiegend heiter mit nur wenigen Wolken am Himmel. Die Temperaturen bleiben konstant hoch, und die Abendbrise ist mit 3 bis 4 km/h ebenso mild. Die Luftfeuchtigkeit schwankt leicht, bleibt aber insgesamt niedrig, was für angenehme Abende sorgt - ideal für eine Entdeckungstour durch das reiche Kulturangebot Valldemossas.

Abkühlung in Sicht: Leichter Regen kündigt sich an

Ab dem 14.8.2024 zeigt sich das Wetter von einer anderen Seite: Leichter Regen bringt eine angenehme Erfrischung und lässt die Temperaturen auf angenehme 26 Grad Celsius fallen. Der mäßige Wind und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 70 % geben dem Tag einen frischen Touch, der die Vegetation auf der Insel aufatmen lässt.

Wetteraussichten gegen Wochenende

Zum Ende der Woche, genauer ab dem 15.8.2024, zeigt sich das Wetter in Valldemossa wieder von seiner angenehmen Seite. Nach einem weiteren Tag mit leichtem Regen steigen die Temperaturen bis zum 17.8.2024 wieder auf bis zu 31 Grad Celsius bei leichten Winden und einer mäßigen Luftfeuchtigkeit - perfektes Wetter, um die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten der Region auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:46:44. +++