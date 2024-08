Wetter Estellencs (10.08.24 bis 17.08.24): Sonnenschein und leichte Schauer bei angenehmen Temperaturen

Strahlender Sonnenschein dominiert die Wetterlage in Estellencs

Die kommende Woche in EstellencsEstellencs präsentiert sich von ihrer freundlichen Seite. Mit viel Sonnenschein und blauem Himmel können Einheimische sowie Urlauber der Baleareninsel Mallorca zwischen dem 10. und 17. August 2024 mit idealen Bedingungen für vielfältige Aktivitäten rechnen.

Täglicher Wetterüberblick für Estellencs

Samstag, der 10. August 2024: Mit einer durchschnittlichen Temperatur von 30°C beginnt das Wochenende. Ein klarer Himmel und eine leichte Brise mit gerade einmal 3 km/h versprechen einen perfekten Sommertag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 55%, während der Luftdruck stabil bei 1018 hPa steht. Der Sonnenaufgang wird um 4:57 Uhr erwartet und der Sonnenuntergang findet um 18:52 Uhr statt.

Sonntag, der 11. August 2024: Der Sonntag bleibt der Linie treu mit einer Höchsttemperatur von 29°C und einem weiterhin klaren Himmel. Die Windgeschwindigkeit bleibt konstant und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 59%. Mit einem geringen Luftdruckabfall auf 1016 hPa bleibt das Wetter stabil.

Montag, der 12. August 2024: Der Start in die neue Woche wird mit 30°C und klarem Himmel ebenfalls warm und einladend sein. Die Windverhältnisse sind mit 3 km/h weiterhin gering und die Luftfeuchtigkeit konstant.

Dienstag, der 13. August 2024: Etwas mehr Wind ist am Dienstag zu erwarten. Bei 4 km/h und einer Höchsttemperatur von 29°C bleibt es heiter, allerdings steigt die Luftfeuchtigkeit auf 62%.

Mittwoch, der 14. August 2024: Die Wetterlage ändert sich ein wenig, und leichter Regen kündigt sich an. Mit 27°C liegen die Temperaturen etwas niedriger, und der Wind nimmt mit 5 km/h zu. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 68%, was die Ankunft einer feuchteren Luftmasse bedeutet.

Donnerstag, der 15. August 2024: Leichte Regenschauer setzen sich fort, allerdings bei einer leichten Temperaturerhöhung auf 28°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt bei moderaten 4 km/h, während der Luftdruck auf 1017 hPa steigt, was auf eine Besserung des Wetters hinweist.

Freitag, der 16. August 2024: Zurück zu klarem Himmel und Sonnenschein mit 28°C und einem ruhigen Wind von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt gleich.

Ausblick und Temperaturen zum Wochenende in Estellencs

Das kommende Wochenende lädt mit wenig Wolken am Samstag und angenehmen Temperaturen von 29°C ein letztes Mal zu sommerlichen Freizeitaktivitäten ein. In der darauf folgenden Woche wird es jedoch einige Wolken geben, was auf eine wechselhaftere Wetterlage hindeuten könnte.

