Wetter in Santa Margalida (10.08.2024 bis 17.08.2024): Prognose und Trends für die bevorstehende Woche

Wettervorhersage für Santa Margalida: Sonnenschein und leichte Regenschauer im August

Die Bewohner und Besucher von Santa Margalida können sich auf eine heiße Woche mit überwiegend klarem Himmel und angenehmen sommerlichen Temperaturen freuen, die perfekt sind, um die wunderbaren Strände und die malerische Landschaft der Gemeinde zu genießen. Nachstehend finden Sie eine detaillierte Wetterprognose für die nächsten sieben Tage.

Sonnensattes Wochenende und beginnende Woche

Samstag, 10. August 2024: Der Tag wird mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um die 32°C eröffnet. Ideal für Outdoor-Aktivitäten, der Wind bleibt mit 6 km/h moderat. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 38% und der Luftdruck liegt bei 1018 hPa. Das morgendliche Leuchten begrüßt Sie bereits um 4:55 Uhr und der Abend klingt mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:50 Uhr aus.

Sonntag, 11. August 2024: Es ziehen einige Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben mit 31°C weiterhin hoch. Die Wind- und Wetterbedingungen sind ähnlich wie am Vortag, die Feuchtigkeit steigt jedoch leicht auf 45% an.

Beständiges Hochsommerwetter in der kommenden Woche

Montag bis Mittwoch: Zu Beginn der neuen Woche setzt sich das überwiegend sonnige Wetter fort. Am Montag und Dienstag genießen Sie klaren Himmel mit Temperaturen, die die 33°C-Marke überschreiten. Die Windverhältnisse bleiben günstig und die Luftfeuchtigkeit hält sich in einem komfortablen Bereich.

Donnerstag, 14. August 2024: Der Donnerstag bringt eine leichte Abkühlung mit sich, begleitet von leichten Regenschauern. Doch mit einer Höchsttemperatur von 30°C können Sie immer noch die warmen sommerlichen Tage auf Mallorca genießen.

Ausklang der Woche: Rückkehr des klaren Himmels

Das Wochenende nähert sich mit einer weiteren kleinen Abkühlung, die leichten Regenfälle am Freitag bringen eine frische Brise. Die Temperaturen sinken auf angenehme 28°C. Die darauf folgende Woche beginnt mit einer Rückkehr zu klareren Zuständen. Am Samstag und Sonntag klettern die Temperaturen wieder auf 30°C und darüber, mit wenig Wind und geringer Feuchtigkeit.

Schlussfolgerung und Empfehlung

Das Wetter in Santa Margalida zeigt sich von seiner besten Seite mit viel Sonnenschein und nur gelegentlichen Niederschlägen. Es bietet sich an, für die kommenden Tage vielfältige Aktivitäten im Freien zu planen. Vergessen Sie jedoch nicht, auf geeigneten Sonnenschutz zu achten und während der heißesten Stunden des Tages Schatten und Kühle zu suchen. Mit etwas Vorsicht steht einer wunderbaren Woche in Santa Margalida nichts im Weg.

