Wetter Lloret de Vistalegre (10.08.24 bis 17.08.24): 7-Tage-Vorhersage mit Sonnenauf- und Untergängen

Wettervorhersage für Lloret de Vistalegre: Die heiße Woche im August

Angenehme Morgenstunden und heiße Nachmittage – so präsentiert sich das Wetter in Lloret de Vistalegre auf Mallorca für die Woche vom 10. bis zum 17. August 2024. Die Kleinstadt im Herzen Mallorcas erwartet eine Phase klarer Himmel und sommerlicher Temperaturen, perfekt für all jene, die das mediterrane Flair in vollen Zügen genießen möchten.

Strahlender Sonnenschein und milde Winde

Am Samstag, den 10. August, herrscht ein klarer Himmel mit einer Höchsttemperatur von 37°C, und der Wind weht leicht mit nur 5 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 18% verspricht der Tag, besonders trocken zu sein. Der Druck liegt bei 1018 hPa.

Der folgende Sonntag zeigt sich mit gebrochenen Wolken, aber die Temperaturen bleiben hoch bei einer Spitze von 36°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h schwach, und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 22%. Mit einem leichten Druckabfall auf 1015 hPa bleibt es angenehm warm.

Sternklare Nächte und leichte Brisen

Bis zum Dienstag, den 12. August, können Einheimische und Besucher wieder einen klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 37°C erwarten, während der Wind sich auf 6 km/h verstärkt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 19% und der atmosphärische Druck fällt auf 1012 hPa.

Mittwoch der 13. August verspricht ähnliche Bedingungen mit nur wenigen Wolken und Temperaturen, die sich konstant um 37°C bewegen. Der Wind hält seine Geschwindigkeit bei 6 km/h, die Luftfeuchtigkeit erreicht einen Tiefpoint von 16%, und der Druck liegt bei 1010 hPa.

Kurzer Regenschauer bietet Erfrischung

Am Donnerstag, den 14. August, kühlt ein leichter Regen die Hitze etwas ab. Die Maximaltemperatur sinkt auf 31°C, und die Luftfeuchtigkeit springt auf 44%. Der Wind bleibt konstant bei 6 km/h, während sich der Druck auf 1012 hPa stabilisiert.

Diese erfrischenden Bedingungen halten bis zum Freitag an, mit wiederum leichtem Regen und einer Höchsttemperatur von 31°C. Der Wind wird ein bisschen stärker mit 7 km/h und die Luftfeuchtigkeit fällt leicht auf 42%. Der Druck steigt auf 1016 hPa.

Wieder zurück zu klarem Sommerhimmel

Das Wochenende klingt aus mit einem sonnigen Samstag. Am 16. August belebende 33°C unter einem klaren Himmel. Ein sanfter Wind mit 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 34% lassen das Wochenende angenehm ausklingen. Der Druck bleibt stabil bei 1016 hPa.

Zum Abschluss der Woche bleibt es am Sonntag, den 17. August, bei 34°C weiter klar und sonnig, mit leichtem Wind von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 30%. Der Druck zeigt leichte Schwankungen und fällt auf 1013 hPa.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Lloret de Vistalegre

Während dieses Zeitraums erleben die Einwohner frühmorgens den Sonnenaufgang zwischen 4:56 Uhr und 5:02 Uhr und können abends den Sonnenuntergang von 18:50 Uhr bis 18:41 Uhr genießen. Diese Stunden bieten ideale Bedingungen für Fotos, Spaziergänge oder einfach zum Entspannen unter dem spektakulären Himmel Mallorcas.

Fazit: Bereiten Sie sich auf eine heiße Woche in Lloret de Vistalegre vor

Ob Sie die atemberaubend klaren Himmel genießen, sich während des kurzen Regens erfrischen oder die goldenen Stunden des Sonnenauf- und -untergangs erleben möchten – die kommende Woche in Lloret de Vistalegre bietet vielfältige Möglichkeiten, das Beste aus dem sommerlichen Wetter Mallorcas herauszuholen. Packen Sie genug Sonnenschutz ein, denn die Hitze verspricht intensiv zu werden!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:32:00. +++