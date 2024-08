Wetter auf Mallorca: So geht es weiter mit der Hitze

Die Sommerhitze hat Mallorca weiter im Griff: Auch am Wochenende (10.-11.8.) bleibt es sonnig und heiß bei Spitzenwerten von 38 Grad. In weiten Teilen der Insel gilt in den Mittagsstunden Warnstufe Gelb wegen Hitze.

Am Samstag (10.8.) klettern die Temperaturen auf Werte zwischen 33 Grad im Südosten oder in der Tramuntana und 38 Grad in Palma. Der Himmel ist wolkenlos. Der Wind weht schwach, an der Küste zuweilen böig. Die Warnstufe Gelb wegen Hitze gilt zwischen 12 und 18 Uhr auf der gesamten Insel mit Ausnahme der Nordostküste. In der Nacht liegen die Tiefstwerte zwischen 17 Grad (Lluc) und 24 Grad (Felanitx).

Am Sonntag (11.8.) sind Wolken am Himmel von Mallorca ebenfalls Fehlanzeige, es wird aber eine Spur weniger heiß. Die Höchstwerte liegen bei nur schwachem Wind zwischen 31 und 37 Grad. Die Warnstufe Gelb gilt weiterhin im Inselinnern sowie an der Südwestküste. Nachtwerte zwischen 19 und 24 Grad.

Start in die neue Woche

Für die neue Woche gilt die Warnstufe Gelb nur noch im Inselinnern in der Zeit zwischen 12 und 18 Grad. Die Spitzenwerte gehen leicht zurück. So prognostiziert der spanische Wetterdienst Aemet Höchsttemperaturen zwischen 34 und 35 Grad, und es lassen sich ab und an Wolken am Himmel sehen. Der Wind weht schwach. In der Nacht sinken die Werte nur in der Tramuntana unter die 20-Grad-Marke, in Palma bleibt es bei Tiefsttemperaturen von 23 Grad auch nachts warm.

Im Meer lässt sich die Hitze besser ertragen. / Simone Werner

Ein paar Wolken mehr werden für Dienstag (13.8.) erwartet, es ist aber keinerlei Regen prognostiziert. Die Tageshöchstwerte liegen voraussichtlich zwischen 33 und 37 Grad. Der Wind weht unverändert schwach. Tiefstwerte in der Nacht zwischen 19 und 23 Grad.

Unbeständiger ab Mittwoch

In der zweiten Wochenhälfte wird es voraussichtlich etwas unbeständiger. Erstmals wieder etwas regnen könnte es am Mittwoch. Streckenweise ziehen graue Wolken auf, die sich mit der Sonne abwechseln. Die Temperaturen klettern "nur noch" auf 34 Grad, die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 18 und 22 Grad. Ähnlich geht es am Donnerstag weiter.

Die Wassertemperaturen

Das Meer bietet nur noch bedingt Erfrischung, die Wassertemperaturen haben bereits fast 30 Grad erreicht. An der Playa de Palma liegen die Werte nach Angaben von Aemet bei 29 Grad, an der Playa de Muro bereits bei 30 Grad.