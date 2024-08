Wetterprognose für Sant Joan Mallorca: Sonnig bis leichter Regen (10.08.24 bis 17.08.24)

Aktuelle Wetteraussichten für Sant Joan auf Mallorca

Die kommende Woche in Sant Joan, Mallorca, verspricht eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und leichten Regenschauern. Mit Temperaturen, die im Hochsommer auf der schönen Insel Mallorca zu erwarten sind, können sich Einheimische und Urlauber auf angenehmes Wetter freuen, das zu vielen Outdoor-Aktivitäten einlädt.

Klare Himmel und warme Tage

Der Auftakt der Woche vom 10. August 2024 ist von einem klaren Himmel geprägt, und die Temperaturen erreichen beeindruckende Höchstwerte von 35°C. Zudem wird es relativ trocken sein mit einer Luftfeuchtigkeit von 23%. Ein leichter Wind von 7 km/h sorgt für eine angenehme Brise.

Leichte Abkühlung und Niesel

In der Nacht vom 10. auf den 11. August erwartet die Einwohner und Besucher von Sant Joan eine leichte Abkühlung auf 33°C, und der Himmel zieht sich mit leichten Regenschauern zu. Hierbei bleibt es jedoch weiterhin warm und das Regenrisiko sollte keine zu großen Pläne durchkreuzen.

Rückkehr der Sommerhitze

Am 12. August erscheint der Himmel wieder in einem klaren Blau mit Höchsttemperaturen von 34°C. Wind und Luftfeuchtigkeit bleiben konstant, sodass die Hitze nicht unerträglich wird. Auch der 16. und 17. August kündigen sich mit klarem Himmel und Temperaturen von 31°C bzw. 33°C als ideale Tage für Strandvergnügen an.

Wechselhaftes Wetter in der Wochenmitte

Mit dem 13. August machen zerbrochene Wolken den Himmel über Sant Joan unbeständiger, und die Temperaturen sinken leicht auf 32°C. Die Tage darauf, der 14. und 15. August, bringen mit moderatem und leichtem Regen eine spürbare Erfrischung, was die Landwirte der Region freuen dürfte.

Wetterübersicht und Tendenzen

Zusammengefasst ist das Wetter in Sant Joan für die Woche vom 10. bis zum 17. August als typisch für Mallorca in den Hochsommermonaten zu bezeichnen. Sonnenanbeter werden die klaren Tage lieben, während die kurzen Regenperioden für eine willkommene Abkühlung sorgen.

Geheimtipp: Nutzen Sie die frühen Morgen- und späten Nachmittagsstunden für längere Ausflüge, um der Mittagshitze zu entkommen. Mit Sonnenaufgängen, die bis 5:03 Uhr anhalten, und Sonnenuntergängen, die den Himmel um 18:50 Uhr erleuchten, bietet sich genügend Zeit, um Mallorcas Schönheit zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:39:56. +++