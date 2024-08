Wettervorhersage Campos: Sonnige Tage und gelegentliche Regenschauer in der 2. Augustwoche (10.8.2024)

Der strahlende Sommer in Campos: Heitere Aussichten mit vereinzelten Niederschlägen

Die sonnenverwöhnten Tage auf Mallorca erstrecken sich weiterhin über die pittoreske Gemeinde Campos. Lokale Bewohner als auch Feriengäste dürfen sich auf eine Woche voller Sonnenschein und gelegentliche Abkühlungen durch moderate Regenschauer freuen. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für die zweite Augustwoche (09.08.2024 bis 16.08.2024), der Ihnen hilft, Ihre Tage optimal zu planen.

Herrliches Sommerwetter mit vereinzelten Regentropfen

Am Freitag, dem 9. August, wird das Wetter in Campos durch einen klaren Himmel definiert, der die Temperaturen auf sommerliche 31 Grad Celsius klettern lässt. Mit einem milden Wind von 7 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 29% ist dieser Tag wie geschaffen für jegliche Outdoor-Aktivitäten am Strand oder in der idyllischen Natur Camposs.

Der darauf folgende Samstag leitet mit moderatem Regen und einer Abkühlung auf 26 Grad Celsius eine kurze Verschnaufpause von der Hitze ein. Perfekte Bedingungen für einen Bummel durch die historischen Straßen oder für den Besuch eines der gemütlichen Cafés.

Sonntag, der 11. August, präsentiert sich mit nur wenigen Wolken und angenehmen 23 Grad Celsius, womit die Voraussetzungen für einen entspannten Ausflug in die umliegende Natur oder einen Tag voller Entspannung am Pool gegeben sind.

Den Montag dürfen Sie unter einem klaren Himmel und mit sommerlichen 28 Grad Celsius verbringen, während am Dienstag die Temperaturen leicht auf 23 Grad Celsius sinken und der Himmel sich bedeckt zeigt.

Mittwoch und Donnerstag begrüßen Sie mit einem Mix aus sonnigen Abschnitten und vereinzeltem Wolkenbild. Bei Temperaturen von 25 bzw. 29 Grad Celsius können sowohl Strandgänger als auch Kulturliebhaber voll auf ihre Kosten kommen.

Den Abschluss der Woche bildet der Freitag, der 16. August, mit leichtem Regen und einer Temperatur von 28 Grad Celsius, was das Potential für eine erfrischende Dusche am Nachmittag birgt.

Planen Sie Ihren Aufenthalt in Campos mit Hilfe unserer präzisen Wettervorhersagen und genießen Sie jeden Sonnenstrahl in diesem bezaubernden Teil der Balearen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:26:27. +++