Wettervorhersage für Sineu: Hochsommerliche Hitze und leichte Abkühlung in Sicht (10.8.2024)

Das Wetter in Sineu: Sonnige Tage und erfrischender Regen voraus

In Sineu steht uns eine echte Hochsommerwoche bevor, die Einwohner und Besucher mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen verwöhnen wird. Die perfekte Gelegenheit, um das malerische Inselinnere zu erkunden oder entspannte Stunden im Schatten der Olivenbäume zu verbringen.

Hitzewelle rollt über Sineu

Am 10. August 2024 erwarten uns in Sineu strahlend blauer Himmel und Temperaturen, die auf 37°C klettern. Ein leichter Wind mit nur 6 km/h wird kaum für Abkühlung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 20% liegt. Die Sonne begrüßt uns an diesem Tag schon um 4:55 Uhr und verabschiedet sich spät am Abend um 18:50 Uhr.

Kurze Verschnaufpause durch bewölkten Himmel

Der 11. August 2024 bringt eine kleine Erleichterung mit einer Höchsttemperatur von 35°C und leicht bewölktem Himmel. Allerdings bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 24% immer noch niedrig, was die Hitze gut erträglich macht.

Zurück zur klaren Sicht und hohen Temperaturen

Am 12. und 13. August präsentiert sich das Wetter in Sineu wieder von seiner besten Seite: wolkenloser Himmel, gleißende Sonne und die Quecksilbersäule, die erneut die 37°C-Marke erreicht. Gerade einmal 6 km/h Wind können die Hitze kaum vertreiben und die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 21% am 12. und nur 16% am 13. August extrem trocken. Es ist also ratsam, stets eine Flasche Wasser dabei zu haben.

Willkommene Abkühlung: Leichter Regen kündigt sich an

Am 14. und 15. August ziehen dann endlich einige Regenwolken über Sineu. Die Temperaturen sinken auf angenehmere 31°C bzw. 30°C, und der leichte Regen wird für eine wohltuende Frische sorgen. Mit einer Luftfeuchte von 45%-46% und leichtem Wind dürften diese Tage eine willkommene Erfrischung bieten.

Das Wetter beruhigt sich: Klare Tage zum Wochenausklang

Ab dem 16. August wird das Wetter wieder beständiger, mit einem klaren Himmel und ansteigenden Temperaturen von 33°C bis zu 34°C am 17. August. Der Wind bleibt sanft und die Feuchtigkeit moderate 30%-35%, was ideale Bedingungen für sommerliche Aktivitäten verspricht.

Genießen Sie die hochsommerlichen Tage in Sineu!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.8.2024, 01:45:20. +++