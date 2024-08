Das Wetter in Santa Maria del Camí: Sonnige und warme Augusttage mit prognostiziertem leichten Regen (11.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Santa Maria del Camí: 7-Tages-Prognose

Die kommende Woche verspricht in Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí viel Sonne und sommerliche Temperaturen, die Mallorca-Urlaubern und Einwohnern gleichermaßen die perfekte Gelegenheit für diverse Outdoor-Aktivitäten bieten.

Wetteraussichten für die Woche vom 11.8.2024 bis 18.8.2024

Der Höhepunkt der Sommerhitze macht sich auch auf der wunderschönen Insel Mallorca bemerkbar, insbesondere in der malerischen Stadt Santa Maria del Camí. Mit klarem Himmel und einer hohen Temperatur von 37 °C beginnen wir die Woche am 11. und 12. August. Eine leichte Brise wird die sommerliche Hitze etwas mildern.

Am 13. August können wir eine geringfügige Abkühlung auf 35 °C erwarten, doch der Himmel bleibt weiterhin klar. Die fortwährende Trockenheit wird von einer leichten Steigerung der Luftfeuchtigkeit begleitet.

Überraschenderweise deutet die Vorhersage für den 14. August leichtes Regenwetter bei einer Temperatur von 36 °C an. Dies könnte eine willkommene Erfrischung für die trockenen Landschaften und die hitzegeplagten Einwohner und Besucher sein.

Die Temperaturen fallen am 15. August leicht auf 32 °C, und es zeigt sich ein Himmel mit vereinzelten Wolken, was eine angenehme Atmosphäre für alle schafft, die den Tag draußen verbringen möchten. Der Wind frischt etwas auf und bringt frische, saubere Luft.

Das Wochenende behält klare Sicht bei 35 °C am 16. August und 34 °C am 17. August. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat und der Wind schwach, was ideale Bedingungen für Strandausflüge oder Besuche in den lokalen Weingütern bietet.

Zum Abschluss der Woche am 18. August lässt ein teils bewölkter Himmel etwas Schatten auf Santa Maria del Camí fallen, aber die Temperaturen bleiben bei milden 34 °C, was weiterhin zum Genuss des mallorquinischen Sommers einlädt.

Genießen Sie die mallorquinische Sonne verantwortungsbewusst

Trotz der verlockenden sommerlichen Temperaturen ist es wichtig, Sonnenschutz zu tragen und während der heißen Stunden des Tages Hydratation und Schonung im Schatten zu suchen. Der Klarhimmel über Santa Maria del Camí kann eine starke UV-Belastung mit sich bringen, also denken Sie daran, sich und Ihre Liebsten zu schützen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:41:54. +++