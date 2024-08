Heiße Sommertage in Binissalem: 7-Tage-Wettervorhersage bis zum 18. August 2024 (11.8.2024)

Strahlender Sonnenschein erwartet Binissalem

Den Einwohnern und Besuchern von Binissalem stehen heiße Tage bevor, wie die aktuelle Wettervorhersage für die Woche vom 11. bis zum 18. August 2024 anzeigt. Mit einem Hoch an klarem Himmel und hohen Temperaturen ist dies die perfekte Zeit, um das Beste aus dem mallorquinischen Sommer zu machen.

Hochsommerliche Temperaturen: Bis zu 38 Grad Celsius

Die Woche startet mit einem Paukenschlag in Sachen Sommerhitze. Am 11. August und 12. August klettern die Temperaturen auf satte 38 Grad Celsius. Der Himmel bleibt dabei wolkenlos, was für Sonnenanbeter ideale Bedingungen darstellt. Das geringe Risiko für Wind – erwartet werden gerade einmal 3 km/h – und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 15% bis 20% machen die Hitze erträglicher.

Geringfügige Abkühlung zur Wochenmitte

Am 13. August lässt die Hitze minimal nach auf 37 Grad, bleibt jedoch weiterhin im Bereich einer heißen Sommerhitze. Auch hier ist der Himmel klar, während die Windgeschwindigkeit auf 5 km/h ansteigt.

Am darauf folgenden Tag sagt die Prognose mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h etwas leichten Regen voraus. Trotz dieser kurzen Erfrischung bleibt es mit 37 Grad sommerlich heiß.

Kühlere Temperaturen und aufgelockerte Bewölkung

Der 15. August bringt eine angenehme Wende mit maximal 33 Grad und einer aufgelockerten Bewölkung. Eine frischere Brise mit 6 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 35% kündigen eine kleine Abkühlung an, die sich bis zum Wochenende hin auszahlt.

Rückkehr des klaren Himmels

In den darauffolgenden Tagen des 16. und 17. August stabilisiert sich das Wetter wieder mit einem klaren Himmel und Temperaturhochs von 36 Grad. Die Windverhältnisse bleiben gemäßigt, und die Prozentzahl der Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 22% bis 24% an.

Ausblick auf das Wochenende: Sonne und Wolken im Wechsel

Am 18. August, dem letzten Tag der 7-Tage-Vorhersage, dürfen sich Einwohner und Besucher auf einen Mix aus Sonne und Wolken einstellen. Trotz einiger zerbrochener Wolken bleibt es mit 36 Grad heiß, und der Wind bleibt verhalten. Somit klingt die Woche mit sehr sommerlichen Wetter aus.

Planen Sie also Ihre Freizeitaktivitäten und genießen Sie die sommerlichen Tage in Binissalem, sei es bei einem Besuch in den Weinbergen, einem entspannten Tag am Pool oder bei ausgedehnten Wanderungen in der atemberaubenden Landschaft Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:24:02. +++