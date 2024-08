Heiße Sommertage in Búger: Die Wetterprognose für die nächste Woche auf Mallorca (11.8.2024)

Ausgezeichnete Bedingungen für Sonnenanbeter in Búger

Das idyllische Städtchen Búger auf Mallorca bereitet sich auf eine heiße Woche vor. Mit Temperaturen, die bis zu 37 Grad Celsius erreichen, verspricht der Hochsommer ununterbrochene Sonnentage und perfekte Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Urlauber.

Strahlend blauer Himmel über Búger

Montag, 11. August 2024: Die Woche beginnt in Búger mit einem makellosen, klaren Himmel. Das Thermometer klettert auf erhebliche 35 Grad Celsius, während eine leichte Brise mit 5 km/h für eine angenehme Erfrischung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 30 Prozent.

Gleichbleibend warmes Wetter am Dienstag

Dienstag, 12. August 2024: Der Dienstag bietet erneut sonniges und klares Wetter. Mit Temperaturen von 35 Grad Celsius und einer leichten Windbewegung ist dieser Tag wie geschaffen für Aktivitäten im Freien. Die relative Feuchte steigt geringfügig auf 34 Prozent.

Die Hitze wird intensiver

Mittwoch, 13. August 2024: Zur Wochenmitte klettert das Quecksilber sogar auf 37 Grad Celsius. Mit einem klaren Himmel und nur mäßigem Wind ist der Mittwoch der heißeste Tag der Woche. Die Luft ist mit einer Feuchtigkeit von lediglich 22 Prozent sehr trocken.

Kurze Abkühlung durch leichten Regen

Donnerstag, 14. August 2024: Am Donnerstag lässt ein leichter Regen die Temperaturen auf angenehme 35 Grad Celsius sinken. Dies könnte eine willkommene Erleichterung von den heißen Tagen zuvor bieten und sorgt für eine Auffrischung in der Luft.

Erfrischende Wolken am Freitag

Freitag, 15. August 2024: Der Himmel über Búger zeigt sich mit vereinzelten Wolken etwas bedeckter, und das Thermometer geht auf 31 Grad Celsius zurück. Mit einer höheren Luftfeuchtigkeit von 46 Prozent fühlt sich das Wetter etwas schwüler an.

Rückkehr des klaren Himmels

Samstag, 16. August 2024: Der klare Himmel kehrt zurück und es wird wieder wärmer mit Temperaturen um 34 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit sinkt dabei wieder auf 32 Prozent.

Die Wärme hält an

Sonntag, 17. August 2024: Mit einem weiteren Tag voller Sonnenschein und einer Hochtemperatur von 36 Grad Celsius ist auch der Sonntag ein typischer Sommerhit in Búger. Die Trockenheit setzt sich mit einer Luftfeuchtigkeit von 27 Prozent fort.

Überblick: Wolkigere Aussichten für den neuen Wochenanfang

Montag, 18. August 2024: Zum Ausklang der 7-Tage-Prognose verdichten sich die Wolken leicht, was zu einer angenehmen Abwechslung bei weiterhin hohen Temperaturen von 37 Grad Celsius führt. Ein sehr schwacher Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 22 Prozent runden das Wetter in Búger ab.

Die wunderbaren Bedingungen bieten ideale Möglichkeiten, die Schönheit Mallorcas in und um Búger herum zu genießen – sei es am Strand, bei einer Wanderung oder beim entspannten Verweilen in einem der zahlreichen Cafés und Bistros.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:24:40. +++