Hochsommer in Felanitx: 7-Tage-Wettervorhersage voller Sonnenschein und Wärme (11.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen in Felanitx

Die kommende Woche in Felanitx hält, was der Hochsommer auf Mallorca verspricht: Warmes Klima und weitgehend klaren Himmel. Die Temperaturen bewegen sich um die 33°C und bieten perfekte Bedingungen für alle, die das sonnige Wetter genießen möchten.

Sonnenreiche Aussichten für den 11. August 2024

Mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 33°C startet Felanitx in die neue Woche. Ein leichter Wind mit 6 km/h wird für eine angenehme Brise sorgen und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 41%. Der Luftdruck misst 1015 hPa. Der Sonnenaufgang um 4:56 Uhr läutet den Tag ein, der um 18:48 Uhr mit einem atemberaubenden Sonnenuntergang endet.

Bleibende Stabilität in der Wetterlage

Die folgenden Tage, vom 12. bis zum 13. August, bleiben weitgehend unverändert. Das Quecksilber wird weiterhin die 33°C-Marke erreichen, während der klare Himmel für hervorragende Stimmung sorgt. Die Abenddämmerung wird jeweils durch einen Sonnenuntergang um etwa 18:47 Uhr und danach um 18:46 Uhr beschlossen. Auch in Bezug auf den Wind und die Luftfeuchtigkeit sind keine größeren Schwankungen zu erwarten.

Leichte Abkühlung und Wolken am Horizont

Am 14. August zeigt sich der Himmel über Felanitx etwas bedeckter und sorgt damit für eine willkommene Abwechslung zur Hitze der vergangenen Tage. Die Temperaturen fallen leicht auf 32°C und die Luftfeuchtigkeit steigt geringfügig an. Ein leicht zügiger Wind von 7 km/h wird das Wohlbefinden in diesen sommerlichen Tagen zusätzlich unterstützen.

Wolkenspiele und angenehme Temperaturen zur Wochenmitte

Mit durchbrochenen Wolken nimmt die Woche eine interessante Wendung. Die Temperatur liegt am 15. August bei angenehmen 31°C, und die Luftfeuchtigkeit nimmt etwas zu. Ein gleichmäßiger Wind und ein stabil bleibender Luftdruck runden das Wetterbild ab. Der Sonnenaufgang und -untergang verlagern sich jeweils um eine Minute weiter in den Tag hinein.

Rückkehr des klaren Himmels

Wie für einen Sommer auf Mallorca üblich, kehrt das strahlende Wetter zurück, und die Tage des 16 und 17. August werden von einem klaren Himmel mit Temperaturen um die 33°C bis 34°C dominiert. Die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter, was das Klima noch angenehmer macht. Mit einem sanften Wind und einem rechtzeitigen Sonnenuntergang bieten diese Tage ideale Voraussetzungen, um die mediterrane Abendstimmung auszukosten.

Ausblick auf die neue Woche

Der 18. August kündigt sich mit leicht bewölktem Himmel an und hält das Temperaturniveau bei 33°C. Obwohl die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck kaum Veränderungen zeigen, wird der Blick zum Himmel ein paar mehr Wolken offenbaren. Zwischen den Wolkenlücken zeigt sich jedoch weiterhin viel Sonnenschein.

Alles in allem zeigt sich das Wetter in Felanitx für die kommende Woche von seiner besten Seite und verspricht viel Sonne, ideale Temperaturen und optimale Bedingungen für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:31:22. +++