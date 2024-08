Klare Sommerabende und Sonnenschein: Die Wetterprognose für Santa Margalida (11.08.24 bis 18.08.24)

Heiße Sommerwoche in Santa Margalida

Wer den Sonnenschein und warmes Klima sucht, wird in Santa MargalidaSanta Margalida in der nächsten Woche fündig. Die Wettervorhersage verspricht klare Himmel und stetig steigende Temperaturen, die das Herz eines jeden Sommerliebhabers höher schlagen lassen.

Hochsommerliche Temperaturen und klare Nächte

Am Montag, den 11. August 2024, starten wir in Santa Margalida mit sommerlichen 31°C und klarem Himmel in die Woche. Der Wind zeigt sich mit nur 6 km/h sanft und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 46%. Die Sonne geht um 18:49 Uhr unter und beschert uns eine klare Sommernacht.

Der folgende Dienstag schenkt uns ähnliche Bedingungen mit einer leichten Steigerung der Temperaturen auf 32°C. Der Himmel bleibt klar bei nahezu identischen Windverhältnissen.

Am Mittwoch erwartet uns der Höhepunkt der Woche: strahlender Sonnenschein und das Thermometer klettert auf heiße 35°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 29%, perfekt für alle, die die trockene Hitze bevorzugen.

Veränderliches Wetter zum Wochenausklang

Der Donnerstag bringt leicht veränderte Aussichten mit sich. Zwar bleiben die Temperaturen sommerlich bei 32°C, jedoch ziehen vereinzelt überzogene Wolken auf.

Die Wolken lösen sich am Freitag wieder etwas auf und machen Platz für sonnige Abschnitte, bei allerdings leicht sinkenden Temperaturen von 29°C und etwas höherer Luftfeuchtigkeit.

Sonniges Wochenende in Sicht

Das Wochenende in Santa Margalida startet mit 31°C und klarem Himmel am Samstag, ideal für alle Freizeitaktivitäten im Freien. Sonntag begeistert weiterhin mit 34°C und Sonnenschein, während der Montag den Hochsommer mit bis zu 35°C zelebriert, begleitet von leicht bewölktem Himmel.

Für Urlauber und Einheimische bedeutet das: Sonnencreme nicht vergessen, genügend Wasser trinken und die warmen Abende genießen – Sommer pur auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:41:34. +++