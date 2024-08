Sonnenverwöhnt und erfrischend: Die Wetterprognose für Andratx – 11.08. bis 18.08.2024

Sonniges Hoch in Andratx - Eine Woche voller klarer Himmel

Der Sommer in Andratx zeigt sich von seiner schönsten Seite: Mit strahlendem Sonnenschein und lauen Abendbrisen lädt die nächste Woche Einheimische sowie Urlauber ein, die malerischen Aussichten und das mediterrane Flair Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Der 11. August 2024 begrüßt uns in Andratx mit einem klaren Himmel und angenehmen 29°C. Mit einem sanften Wind von nur 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% verspricht dieser Tag vollkommene Bedingungen für Ausflüge ins Freie oder Entspannung am Strand.

Ähnlich präsentiert sich das Bild am 12. und 13. August: Perfekter blauer Himmel über Andratx, bei Tagestemperaturen von 29°C und 28°C jeweils. Der Wind bleibt mit 3 km/h und 6 km/h mäßig und die Luftfeuchtigkeit konstant unter 62%. Ideal für lange Spaziergänge entlang der Küste oder für ein gepflegtes Glas Wein im Freien, während die Sonne langsam im Meer versinkt.

Mitten in der Woche, genauer am 14. August, dürfen wir uns über eine kleine erfrischende Abwechslung freuen: Leichter Regen kündigt sich an und bringt etwas mehr Wind mit bis zu 11 km/h. Mit weiterhin warmen 28°C bleibt die Atmosphäre jedoch gemütlich und einladend.

Stabilisierung des Sommerwetters zum Wochenende hin

Ab dem 15. August stabilisiert sich das Sommerwetter wieder, und es zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel von Andratx. Die Temperaturen halten sich weiterhin bei 28°C, der Wind beruhigt sich auf etwa 5 km/h, und auch der Luftdruck zeigt sich von einer stabilen Seite.

Vom 16. bis zum 17. August erfreut uns Andratx erneut mit klarem Himmel und Sonne satt. Auch wenn der Wind leicht auf 4 km/h zunimmt und die Luftfeuchtigkeit auf 59% steigt, bleiben es ideale Bedingungen für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Zum Abschluss der prognostizierten Woche, am 18. August, gesellen sich ein paar Wolken zu unserem sonst so blauen Himmel hinzu. Die Temperaturen und Windverhältnisse bleiben jedoch konstant, was den Tag immer noch ausgesprochen angenehm gestaltet.

Die Woche in Andratx klingt mit Sonnenuntergängen ab 18:42 Uhr aus, was Ihnen ausreichend Zeit verschafft, das Tagesgeschehen entspannt ausklingen zu lassen.

