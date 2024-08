Sonnige Aussichten und milde Brisen: Capdepera-Wetter vom 11.08. bis 18.08.2024

Perfektes Sommerwetter in Capdepera: Ein Blick auf die Wetterentwicklung

Die Sonne strahlt mit voller Kraft über Capdepera, und die Einwohner sowie Urlauber können sich auf eine Woche voller sonniger Tage freuen. Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für Capdepera vom 11. bis 18. August 2024 und sagen Ihnen, was Sie erwarten können.

Himmlische Tage voraus: Klare Himmel und angenehme Temperaturen

Beginnend mit dem 11. August empfängt uns ein klarer Himmel, der sich über die atemberaubenden Landschaften von Capdepera wölbt. Mit einer erfrischenden Brise von nur 6 km/h und einem Temperaturhoch von 27°C ist es der ideale Tag, um die Sonne und das Freiluftleben zu genießen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei behaglichen 67%, was für ein angenehmes Klima sorgt, während der Druck bei stabilen 1016 hPa liegt.

Mit Sonnenaufgang um 4:54 Uhr und Sonnenuntergang um 18:48 Uhr erwartet die Capdepera-Besucher ein langer, sonnendurchfluteter Tag, der zum Verweilen in den zahlreichen Cafés und Bistros einlädt oder zu einem Spaziergang an den Stränden mit ihrer sanft rauschenden Brandung.

Die Wochenmitte hält das sommerliche Hoch

Der Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite und die nächsten Tage bis einschließlich 13. August setzen den Trend fort mit Temperaturen, die sogar auf 29°C klettern. Das Wetter bleibt beständig klar, und die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf angenehme 57%. Leichte Winde von bis zu 7 km/h sorgen für die perfekte Abkühlung während des Sonnenbades.

In dieser Zeit können Sie das lebendige Straßenfest erleben oder eine entspannte Bootsfahrt um das Cap de Capdepera planen, ohne sich Sorgen um unbeständiges Wetter machen zu müssen.

Bewölkung nimmt zu, doch die Temperaturen bleiben mild

Am 14. und 18. August zeichnet sich eine Zunahme der Bewölkung ab, doch die Temperaturen bleiben mit Höchstwerten von 28°C und 29°C weiterhin im angenehm warmen Bereich. Dies verspricht, dass auch bedeckte Tage nichts von dem sommerlichen Flair von Capdepera nehmen werden.

Die leicht erhöhte Luftfeuchtigkeit und der gleichbleibende Luftdruck spiegeln typische sommerliche Bedingungen wider, die von den Urlaubern und Inselbewohnern gleichermaßen geschätzt werden.

Während die Tage weiterhin lang und voller Licht sind, bieten die schon etwas früher einsetzenden Sonnenuntergänge ab 18:42 Uhr die Möglichkeit, die Abendstunden in einem der lokalen Restaurants bei frischen Meeresfrüchten und einem hervorragenden Blick auf den Horizont zu genießen.

Capdepera-Wetter: Eine Zusammenfassung der kommenden Woche

Zusammengefasst erwartet alle, die sich in der kommenden Woche in Capdepera aufhalten, eine generell sonnige Zeit mit einer kleinen Chance auf Bewölkung gegen Ende der Woche. Die Temperaturen verbleiben durchgehend im oberen 20°C-Bereich, was ideale Bedingungen für sämtliche Sommeraktivitäten schafft. Leichte Winde und ein stabiles Klima runden das perfekte Urlaubswetter ab.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:27:21. +++